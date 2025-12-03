La Diputación impulsa nuevas medidas para controlar las colonias felinas y las plagas de palomas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ISABEL AGUILAR

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Agricultura, Sostenibilidad y Agricultura, ha puesto en marcha una línea de colaboración con los ayuntamientos de la provincia que permitirá el control y la gestión de las colonias felinas y las plagas de palomas en los municipios.Para el responsable del Área, Andrés Lorite, “se trata de una acción que contará con un presupuesto total de 300.000 euros y que supondrá la colaboración con 39 ayuntamientos en materia de control de colonias felinas y con 44 en el caso de las plagas de palomas”, comentó.Lorite afirmó que “nos encontramos ante dos cuestiones a las que deben de atender nuestros ayuntamientos de manera cotidiana y que suponen un problema en materia de salud pública, higiene y seguridad vial, así como de mantenimiento del patrimonio de nuestros pueblos”.“En cuanto al control de colonias felinas, la medida supone la implementación del método CER (captura, esterilización y retorno) en los 39 ayuntamientos que han demostrado interés en la implementación de esta acción. Un compromiso que contará con 200.000 euros de presupuesto y que permite a los ayuntamientos el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Protección Animal”, detalló Lorite.El delegado de Agricultura, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial hizo hincapié en que “esta iniciativa se suma a las que ya veníamos desarrollando para atajar la proliferación de colonias felinas y que se traducían en colaboraciones con las protectoras de animales y con la asistencia técnica del Centro Agropecuario para el desarrollo de los protocolos de gestión municipales”.Del mismo modo, continuó, “iniciamos con 44 ayuntamientos cordobeses una línea de colaboración con nuestros pueblos para el control de las plagas de palomas en los cascos urbanos, con actuaciones que incluirán distintas acciones de control y manejo de estos animales”. Para Lorite, “se trata así de eliminar o minimizar, en la medida de lo posible, los problemas que la presencia de palomas generan en los cascos urbanos, así como controlar el tamaño de las bandadas”.Según el responsable de Agricultura, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación, “destinamos 100.000 euros a estas tareas que irán destinadas a 27 municipios de menos de 5.000 habitantes; diez de entre 5.000 y 15.000 habitantes y siete localidades mayores de 15.000 habitantes”, señaló.Lorite concluyó señalando que “el siguiente paso será la firma de los convenios con los ayuntamientos solicitantes de estas ayudas, con el objetivo de que las labores de control de estos animales puedan desarrollarse durante el ejercicio de 2026”.