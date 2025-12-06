José Antonio Hernández | Respuestas claras a preguntas interesantes

Ficha técnica



FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROFOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM

En esta obra, Miguel Ángel Quintana Paz, profesor, investigador y columnista, nos plantea unas interesantes cuestiones filosóficas, religiosas, económicas y sociales actuales, que responden a esas preguntas sobre la vida que nos hacemos muchos lectores de diferentes edades, creencias y tareas profesionales.Parte del supuesto de que, en cualquier caso, la vida humana es un quehacer complejo que requiere permanentes análisis, “porque —explica— es algo más que un muro de Facebook en el que pulsar Me gusta o Me enfada”. Y es que, efectivamente, el curso de la vida, como todos sabemos, siempre va hacia adelante y en serio, aunque estas obviedades las empecemos comprender “demasiado tarde”.¿Merece la pena que gastemos energías si, al final, ni en este ni en otro mundo, alcanzaremos recompensas? o “aunque no mejoren las cosas concretas, ¿de veras que no cambia nada de tu vida al cumplir con tu deber? ¿Es racional que nos sintamos orgullosos de nuestro país? ¿Es verdad que la izquierda tiene mayor sensibilidad que la derecha? ¿Cabe hablar de un ecologismo conservador? ¿Son los cristianos mejores personas?A estas y a otras cuestiones interesantes y actuales nos responde de manera clara Miguel Ángel Quintana Paz apoyándose en sus lecturas de filósofos como Platón, Aristóteles, San Agustín, Plotino, Hobbes, Nietzsche o Hobbes, de políticos como Galileo, Montesquieu, Marx, Camus, Gramsci o Cassirer, y de religiosos como Jesús de Nazaret, San Pablo, el papa Francisco o Hans Küng.Con un lenguaje claro y directo, esta obra, oportuna y estimulante, nos proporciona una serie de ideas que nos estimulan para que cuestionemos unos planteamientos que en la actualidad gozan de aceptación generalizada en los discursos filosóficos, políticos, religiosos, sociales, pedagógicos y periodísticos como, por ejemplo, “empatía”, “consenso”, “diálogo” y “valores”. En mi opinión, constituye, además, una invitación para que todos nos replanteemos el uso de palabras que poseen múltiples y, a veces, opuestos significados. A mí me ha resultado interesante y oportuna.Miguel Ángel Quintana Paz.Deusto.2025.978-84-234-3923-2.