José Antonio Hernández | Felicidades

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO

ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

Tras dudarlo durante unos breves segundos —queridas amigas y queridos amigos— he decidido enviaros una felicitación con idénticas palabras que repito a quienes me cruzo por las calles estos días. “Te deseo muchas felicidades”. Ya sé que, de tanto repetirlas, nos suenan a “música celestial” o a “tópicos vacíos”.Pero también estoy convencido de que tú también las interpretarás como la expresión de mi sincera voluntad de valorar y de agradecerte tu respeto, tu comprensión y tu paciencia al mirar y, quizás, al leer, algunos de mis comentarios en estas páginas.Con independencia de los contenidos de mis escritos, mi intención principal es mantener una relación, una compañía y una amistad que, desde hace ya muchos —demasiados— años, me estimulan y me ayudan a sobrevivir. Más que los contenidos de mis reflexiones, lo más importante es el lazo que nos une: es ahí donde reside la razón de mis escritos.Hoy te lo digo de manera descarada: tu atención y tu comprensión es para mí el mayor regalo. Por eso, te repito, que te deseo “felicidad” y “felicidades”, con minúsculas, en singular y en plural. Tú las llenas de los significados más importantes en estos momentos de tu vida y de la mía.A ti —querida amiga y querido amigo; querida compañera y querido compañero; querida paisana y querido paisano—, te deseo felicidad y felicidades, y que disfrutes moderadamente. Vosotros sois mis mejores regalos.