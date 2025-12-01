El Teatro Góngora acoge a partir de mañana los Conciertos Didácticos de la Orquesta de Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ORQUESTA DE CÓRDOBA

Los Conciertos Didácticos volverán al Teatro Góngora en una nueva edición que se celebrará desde mañana y hasta el próximo viernes 5 de diciembre, “con el objetivo de visibilizar la música clásica entre el alumnado de colegios de Primaria, institutos, conservatorios y escuelas municipales de Música que estén interesados y que posiblemente encuentren en ello un motivo para crecer como estudiantes y, tal vez, para convertirse posteriormente en grandes músicos”.Así lo comentó hace unos días el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, quien destacó que serán 4.000 los alumnos beneficiados por esta iniciativa que se realiza desde 2015 “gracias a la colaboración entre la institución provincial, la Orquesta de Córdoba y el Instituto Municipal de Artes Escénicas de la capital para hacer posible esta actividad y que en esta ocasión tendrá lugar en la primera semana de diciembre”.“Estos conciertos van dirigidos al alumnado de toda la provincia, para lo que desde la Diputación se ofrece en esta edición un servicio de autobús para facilitar los desplazamientos desde los 26 municipios”, subrayó el responsable provincial de Cultura, quien detalló una actividad que, bajo el título, se desarrollará en horario de mañana, salvo el día dedicado a los conservatorios, que será en horario de tarde, de forma que se facilite la participación de los centros educativos. Además, Duque explicó que el “sistema de selección de los centros participantes prioriza a los centros que no hayan participado nunca en la actividad”.Por su parte, el gerente de la Orquesta de Córdoba, Roberto Pálmer, manifestó que “el presentador, narrador y creador del espectáculo ‘Vital’ es el clown Lolo Fernández, que será el encargado de hacer que la música clásica, que a veces es difícil de acercar, sea más fácil de entender para todos los niños y niñas, e incluso personas que puedan tener alguna discapacidad, que vayan a asistir a estos conciertos. Es un espectáculo súper divertido y súper interactivo, en el que Lolo está interactuando y haciendo juegos constantes con el público”.“La Orquesta de Córdoba se presenta al completo de su formación, ya que no tenemos ninguna restricción de espacio, y estará dirigida por el director lucentino Samuel Tamarit”, recalcó el gerente de la Orquesta de Córdoba, quien desveló que los centros docentes que participan en esta edición de los Conciertos Didácticos organizados por la Diputación de Córdoba proceden de los municipios de Pozoblanco, Fuente Palmera, Pedro Abad, Puente Genil, Montalbán, Adamuz, Villafranca, La Carlota, Fuente Carretero, Rute, Peñarroya-Pueblonuevo, Carcabuey, Hornachuelos, Castro del Río, Montoro, Palma del Río, San Sebastián de los Ballesteros, Cabra, Santaella, Palenciana, Nueva Carteya, Villa del Río, Aguilar, Posadas y Villanueva de Córdoba.