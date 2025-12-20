El Hospital Quirónsalud Córdoba impulsa una recogida de juguetes junto a Madre Coraje

Elpone en marcha, un año más, su tradicional campaña solidaria de recogida de juguetes en colaboración con la ONG Madre Coraje. La iniciativa estará activa hasta el próximo 30 de diciembre, con el objetivo de recoger juegos y entretenimientos infantiles nuevos o seminuevos, siempre en buen estado, para su posterior distribución en diferentes proyectos solidarios.Esta acción solidaria, que se celebra por quinto año consecutivo, persigue contribuir a que ningún niño se quede sin juguetes durante las fiestas navideñas. Los juguetes donados deberán ser no sexistas ni bélicos y serán gestionados por Madre Coraje, que se encargará de su clasificación y entrega a través de asociaciones locales y programas sociales con los que colabora habitualmente.Además de su vertiente solidaria, la campaña promueve valores como la reutilización responsable y el respeto al medioambiente, al dar una segunda vida a juguetes seminuevos que, tras ser revisados y acondicionados por los voluntarios, se transforman en regalos llenos de ilusión para estas fechas tan especiales.La iniciativa está abierta a la participación de profesionales del hospital, pacientes, familiares, visitantes y vecinos del entorno, así como de cualquier persona interesada en sumarse a esta acción solidaria desde distintos puntos de la ciudad.El Grupo Quirónsalud desarrolla de forma continuada diversas líneas de acción social desde sus centros, en colaboración con entidades del ámbito nacional y local. En Córdoba, estas iniciativas se materializan a lo largo del año a través de acuerdos con organizaciones como Madre Coraje o el Banco de Alimentos Medina Azahara, así como mediante acciones de acompañamiento a pacientes y programas de promoción de la salud.Por su parte, la Fundación Quirónsalud impulsa proyectos solidarios que cuentan con la implicación directa de los profesionales sanitarios a través de su Programa de Voluntariado, consolidado con el paso de los años. Estas acciones tienen como finalidad fomentar la educación en salud, la investigación, los hábitos de vida saludables y la acción social dirigida a pacientes, asociaciones y a la sociedad en su conjunto.