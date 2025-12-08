Daniel Guerrero | Trajano, el césar español

DANIEL GUERRERO

ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

Un ciudadano nacido en Itálica, cerca de Sevilla, se convirtió en el primer césar español de la primera potencia mundial de la época, el Imperio Romano del siglo I d.C. Y lo hizo tan bien que acabó siendo nombrado por sus coetáneos como, el “mejor emperador”. No acabó asesinado, como algunos de sus predecesores, sino que murió por causas naturales, dejando al frente del imperio a otro hispano, su ahijado Adriano, al que había ido preparando durante toda su vida, sin ponérselo fácil, para tan alta responsabilidad.Los éxitos políticos y militares del emperador Trajano, quien se encargó de consolidar el imperio en sus fronteras con Dacia (Europa Central hasta Ucrania), a la que conquistó tras dos guerras terribles, y con Oriente Medio, donde intentó hacer frente al Imperio Parto en Mesopotamia para asegurarse el control de la ruta terrestre y marítima de la Seda y las Especies con Asia, lo convierten en un gobernante sólido, capaz e inteligente que dedicó toda su vida a proporcionar al Imperio Romano uno de los períodos más estables y prósperos de su existencia. Laes, pues, el delicioso e interesante relato de un hombre que estuvo a punto de cambiar la historia de la humanidad, tal como la conocemos hoy en día.Pero, antes, he de aclarar algunas licencias que me he permitido en este comentario, porque Trajano no era español, ya que entonces no existía España como país, sino un ciudadano de la Bética, una fértil región del Ulterior de la Hispania conquistada por Roma a los cartagineses y celtíberos tras las guerras Púnicas. Tales licencias son una argucia literaria para captar la atención del lector mediante referencias de actualidad. Así, puede recrear en su imaginación el lugar de nacimiento de Trajano en Itálica, la colonia fundada a orillas del río Betis (llamado después Guadalquivir) en lo que hoy es el municipio de Santiponce (Sevilla), en el año 53 de nuestra era.Aquella ciudad, poblada inicialmente con veteranos romanos y auxiliares itálicos, pasó a ser una urbe imprescindible en la consolidación del poder romano en la región y centro del desarrollo agrícola, comercial y cultural de la zona. Tal pujanza económica atrajo a élites romanizadas que continuaron y ampliaron la explotación de latifundios, predios, minas y factorías. Y esa fortuna en dinero, tierras y negocios, tan lucrativos como el comercio de aceite de oliva, catapultaron a las grandes estirpes de origen o afincadas en Hispania entre la élite de la aristocracia imperial, ya sólidamente integrada en el Senado romano.Trajano pertenecía a una de esas estirpes hispánicas, en la que su padre, de nombre homónimo, había conseguido ascender hasta el orden senatorial (la alta aristocracia de Roma). Y su madre, Ulpia Marciana, había aportado al matrimonio los bienes económicos y de parentesco pertinentes para facilitar ese ascenso senatorial y demás oportunidades a la familia. Trajano, por tanto, nació en el seno de una clase media-alta de la época y pertenecía a unas élites nativas romanizadas o colonos romanos de la región, integradas entre la aristocracia romana de la misma.La trayectoria político-militar de su padre influyó de forma determinante en la carrera de Trajano, quien adquirió una sólida formación militar que marcaría su carácter y su futuro. Aunque no era un gran estudiante, dispuso de una notable elocuencia y de una inteligencia intuitiva natural, dominando un latín claro y preciso, escrito con gran perfección, cuya prosa recuerda el estilo de César, autor que ejerció gran influencia sobre él.Con 20 años acompañó a su padre a Siria como tribuno de una de las legiones, donde pudo ser testigo de las particularidades de la geopolítica y estrategias de Roma en Oriente, bajo el cetro de los Flavios, para buscar la supremacía en la región. Pocos años más tarde, sería destinado como tribuno a otra legión, en el Rin, lo que constituye una excepción porque rara vez se desempeñaba un tribunado en dos legiones distintas.Después regresaría a Roma para ejercer labores financieras como secretario de uno de los cónsules y, probablemente, ser candidato a patricio por recomendación expresa del emperador. Su carrera, que ya había echado firmes raíces en tiempos de Vespasiano, se consolidaría aun más con Domiciano, al que los círculos de poder hispano respaldaron incluso en los momentos de mayor tribulación. El magnicidio de Domiciano obligó a una pacífica y razonablemente tranquila transición que, a través de Nerva, terminaría sentando en el trono a Marco Ulpio Trajano.Previamente, Domiciano había entregado a Trajano el mando de una legión acantonada en el Legio (León), en la Hispania Citerior Tarraconense. Y al tener noticias de una rebelión en la Germania Superior durante la guerra que libraba Domiciano en aquellas tierras, Trajano marcha desde Hispania con su legión al Rin, donde lidera junto a otros generales las operaciones contra cuados, marcomanos y yácigos, en el curso de la cuales obtiene una victoria decisiva.Mientras tanto, Nerva, que asciende al poder tras el asesinato de Domiciano, nombra a Trajano como sucesor y, al albur de sus éxitos cosechados en el campo de batalla, el cual ejerce eldesde Germania Superior, supervisando las operaciones en los límites del Rin y el Danubio, y preparando la contienda contra el Estado dacio y sus aliados.Regresa a Roma tras el fallecimiento de Nerva, donde es proclamado Augusto () y recibe el título de. Se convierte así en el primer emperador hispano del Imperio Romano. Entre tanto, la entente dácica invade Mesia Inferior y, con Trajano asumiendo personalmente las operaciones contraofensivas de la Primera Guerra Dácica, los romanos no solo derrotan a las fuerzas agresoras, sino que invaden el Estado dacio, obligando a su rey a capitular ante Roma y firmar una paz que dura apenas tres años.Al cabo de ese tiempo, Dacia invade territorio de los aliados de Roma en la región, por lo que el Senado declara la Segunda Guerra Dácica, en la que cae derrotada buena parte de la guarnición romana de Dacia. Ante tales hechos, Trajano vuelve a ponerse al frente de las operaciones e invade por segunda vez el Estado dacio, cuyo rey, derrotado y perseguido, acaba suicidándose para evitar ser capturado. Tras el fin de la guerra, Roma convierte Dacia en provincia romana.Trajano regresa a Roma aclamado por sus victorias sobre Dacia y sus aliados. Sus triunfos militares decoran, mediante escenas narrativas de las Guerras Dácicas, la Columna Trajana, levantada pocos años más tarde. Por ese tiempo, en conmemoración del décimo aniversario de su ascenso al trono, se inauguran también las Termas y el Acueducto de Trajano en Roma, así como laque lleva su nombre.Sin embargo, otros frentes vienen a perturbar la placidez de estos reconocimientos, obligando al emperador Trajano a abandonar nuevamente la ciudad de Roma, camino de Siria, para iniciar las operaciones contra el Imperio parto. Pero en esta ocasión la suerte no le es del todo favorable. Invade Armenia, cuyo rey había sido depuesto por elparto, y la Alta Mesopotamia. Mientras sus ejércitos cruzan el Trigis y descienden el Éufrates para conquistar Babilonia antes de marchar sobre la capital del Imperio parto, se producen disturbios en Alejandría y estalla la Guerra Judía en Cirene y Chipre. Ese alzamiento generalizado es aprovechado por los partos para el contraataque. La mayor parte de Egipto cae en manos de los rebeldes judíos, que se preparan para marchar sobre Judea. Ello obliga a los ejércitos romanos a replegarse de Armenia y Mesopotamia para marchar sobre Judea, Egipto y Chipre.Sintiéndose enfermo y agotado, el italicense concede a Adriano el mando del ejército de la Guerra Pártica y la provincia de Siria, y zarpa rumbo a Italia para preparar la sucesión al trono. Pero no le da tiempo. Agravada seriamente su salud, el emperador Marco Ulpio Trajano, de casi 64 años de edad y achacado por múltiples patologías, fallece en Selinunte (Cicilia), en 117, después de asegurar, con la conquista de Dacia, el papel de Roma como superpotencia hegemónica del continente europeo y facilitar que pudiera poner sus ojos sobre Oriente, el gran objetivo estratégico desde la caída de Cartago, independientemente del resultado final.La importancia del primer emperador hispano fue tal que, en lo sucesivo, el Senado recibiría a los nuevos emperadores con la exhortación, que significa "Que seas más feliz que Augusto y mejor que Trajano". Fue el único entre todos los césares romanos en tener el honor de ser sepultado en el interior de la ciudad de Rómulo, donde, en el pedestal de su columna, descansan los restos mortales del primer césar “español” y fundador de la dinastía Ulpio-Elia, oriundos de Itálica, aquí al lado.