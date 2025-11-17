Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/11/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/11/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/11/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/11/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/11/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/11/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/11/2025
Administrativo contable (Puente Genil)Una empresa de Puente Genil ofrece un puesto de trabajo para administrativo contable con discapacidad, destinado a personas con un grado igual o superior al 33 por ciento. Se requiere una titulación de Formación Profesional de Grado Medio en Administración o Administración y Gestión de Empresas, así como al menos doce meses de experiencia en tareas administrativas. Las funciones incluyen gestión administrativa, contabilidad, facturación y ventas. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30 —de 7:00 a 15:00 en verano— y un salario bruto mensual de 1.474,06 euros distribuidos en 16 pagas. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/11/2025
Fisioterapeuta (Córdoba)Un centro de Córdoba ofrece un puesto de trabajo para fisioterapeuta, cuyas funciones incluyen la realización de tratamientos y técnicas rehabilitadoras prescritas, así como actividades de recuperación funcional. También deberá fomentar la actividad física adaptada para mejorar el estado osteoarticular y muscular de los residentes, participar en equipos multidisciplinares, efectuar valoraciones relacionadas con su especialidad y realizar el seguimiento y evaluación de los tratamientos. El puesto requiere titulación universitaria en Fisioterapia y conocimientos en eliminación de sujeciones. Se ofrece contrato laboral temporal de 365 días, a jornada completa, con horario a determinar y un salario bruto mensual de 1.458 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/11/2025
Auxiliares de enfermería (Córdoba)Una residencia de mayores de Córdoba ofrece dos puestos de trabajo para auxiliar de enfermería. Las personas seleccionadas se encargarán de la atención diaria de los residentes, realizando tareas básicas de aseo, movilidad, alimentación y administración de la medicación pautada. Se requiere formación profesional de Grado Medio y al menos tres meses de experiencia en el puesto. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 180 días, a jornada completa y con horario rotativo de mañana y tarde. La retribución establecida para el puesto es de 1.184 euros brutos mensuales, sin pagas extraordinarias prorrateadas. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/11/2025
Enfermeros (Córdoba)Dos residencias de mayores de Córdoba ofrecen dos puestos de trabajo para enfermero y enfermera con titulación universitaria en Enfermería, ya sea grado o diplomatura. Las personas seleccionadas se encargarán de la atención sanitaria de los residentes y de las funciones propias del puesto en coordinación con el equipo asistencial. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 90 días, a jornada completa y con turnos de mañana y tarde. El salario establecido para el puesto es de 1.640 euros brutos mensuales, con posibilidad de continuidad en la empresa una vez finalizado el contrato inicial. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/11/2025
Conductor/-a furgoneta de pasajeros (Lucena)Una empresa dedicada a los servicios de transfers por Andalucía oferta un puesto de trabajo para conductor o conductora de furgoneta de pasajeros en Lucena. Las funciones incluyen el transporte de viajeros, en su mayoría extranjeros, por distintas localidades andaluzas, por lo que se requiere disponer del permiso de conducir tipo B y contar con un nivel medio de inglés. Se ofrece un contrato laboral temporal con una duración estimada de 270 días, a jornada completa y en horario de mañana y tarde. La retribución bruta mensual es de 1.800 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. Se ofrece una única vacante. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/11/2025
Cocinero/-a (Priego de Córdoba)Residencia de personas mayores y con discapacidad de Priego de Córdoba oferta un puesto de trabajo para cocinero o cocinera. La persona seleccionada se encargará de las funciones propias del puesto, garantizando la preparación y elaboración de los menús diarios conforme a las necesidades de los residentes. Se requiere contar con formación profesional de grado medio en Cocina y Gastronomía o de grado superior en Dirección de Cocina, así como una experiencia mínima de tres meses en la ocupación. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 60 días, jornada completa, horario rotatorio y salario bruto mensual de 1.184 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/11/2025
Operarios de almazara (Montilla)Almazara ubicada en Montilla oferta cuatro puestos de trabajo para operarios y operarias de producción. Las personas seleccionadas se encargarán de la gestión de las zonas de recepción, molienda, carga de aceite y tareas de limpieza, propias del proceso productivo. Se requiere disponer del título de Graduado Escolar o equivalente, así como del permiso de conducir tipo B y vehículo propio. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con trabajo por turnos y salario bruto mensual de 1.500 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. La incorporación será inmediata para cubrir las necesidades de la campaña. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/11/2025
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
