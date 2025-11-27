Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
Electricista (Nueva Carteya)Se oferta un puesto de oficial de primera electricista en Nueva Carteya para desarrollar las tareas propias del oficio. La posición contempla un contrato laboral temporal con una duración estimada de 60 días, en jornada completa y con horario de 08:00 a 15:00 horas, con posibilidad de trabajar fines de semana respetando la jornada semanal y los descansos. El salario establecido es de 2.163 euros mensuales. Se requiere al menos el título de graduado escolar o equivalente y se valorará disponer de seis meses de experiencia en instalaciones eléctricas o formación relacionada con electricidad. La vacante corresponde a la categoría de instaladores electricistas. Oferta disponible en este enlace.
Operarios de fábrica (Córdoba)Seis puestos de operario de fábrica se ofertan en Córdoba para tareas vinculadas al sector del packaging plástico. La posición requiere disponibilidad para turnos rotativos de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, así como experiencia previa en extrusión, impresión flebografía y huecograbado, rebobinado o laminación. También se exige formación de FP o superior en electrónica, electricidad o impresión y carnet en vigor de carretilla elevadora o transpaleta. El contrato laboral temporal, con una duración estimada de 180 días y posibilidad de transformación en indefinido, ofrece jornada completa y un salario mensual de 1.382 euros, con pagas prorrateadas. Imprescindible acreditar discapacidad. Oferta disponible en este enlace.
Peones electricistas (Cabra)Se ofertan cinco puestos de peón electricista en Cabra para trabajar en una planta solar fotovoltaica realizando tareas de tendido de cable de continua. Los contratos son laborales indefinidos, a jornada completa, con horario de 08:00 a 16:00 y un salario mensual de 1.400 euros, con pagas prorrateadas. Se requiere, como mínimo, el título de graduado escolar o equivalente y permiso de conducir B. La experiencia y la formación en el ámbito eléctrico se valoran de manera positiva. La oferta destaca la necesidad de contar con actitud y ganas de trabajar en un entorno de energía solar en expansión. Oferta disponible en este enlace.
Albañil (Nueva Carteya)Se oferta un puesto de oficial de primera de albañilería en Nueva Carteya para desempeñar las funciones propias del oficio. El contrato es de interinidad por sustitución, con una duración estimada de 120 días, jornada completa y horario de 08:00 a 15:00 horas, con posibilidad de trabajar fines de semana respetando los descansos. El salario asciende a 1.813 euros mensuales. Se requiere, como mínimo, el título de graduado escolar o equivalente y se valorarán treinta y seis meses de experiencia en albañilería, así como formación en prevención de riesgos laborales. La incorporación prevista es inmediata. Oferta disponible en este enlace.
Conductores de autobús (Puente Genil)Se ofertan dos puestos de conductor de autobús en Puente Genil para una empresa de transporte de viajeros que incorpora personal a jornada completa. El contrato es laboral indefinido, con salario mensual de 1.500 euros y horario según turno. Se requiere, al menos, el título de graduado escolar o equivalente, así como permiso de conducir D y la tarjeta de cualificación del conductor para transporte de personas. La oferta contempla un contrato inicial de seis meses con posibilidad de transformación en indefinido. Las funciones se ajustan a la conducción y atención propias del servicio de transporte de viajeros. Oferta disponible en este enlace.
Electricistas (Cabra)Se ofertan diez puestos de electricista para trabajos de cableado y conexionado en una planta solar fotovoltaica situada en Cabra. El contrato es laboral indefinido, a jornada completa, con horario de 08:00 a 16:00 horas y un salario mensual de 1.559 euros, con pagas extras prorrateadas. Las tareas incluyen la tirada de cable continuo y solar, así como el conexionado de equipos. Se valoran experiencia y formación relacionadas con la electricidad, y se requiere permiso de conducir B. La incorporación está prevista para el 12 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Auxiliares de control (Espejo)Se ofertan cuatro puestos de auxiliar de control en Espejo para un centro especial de empleo que requiere acreditar discapacidad. Las funciones incluyen el control de accesos, la gestión de entrada y salida de camiones y personal, el manejo de la báscula mediante el software SB, la toma de muestras de orujo para analíticas y, de forma excepcional, la limpieza de la zona de báscula. El contrato es laboral temporal, con una duración estimada de sesenta días, jornada completa en turnos rotatorios y un salario de 1.384 euros mensuales. Es necesario disponer de coche para acudir al puesto. Oferta disponible en este enlace.
Enfermero/-a (Castro del Río)Se oferta un puesto de diplomado o diplomada universitaria en Enfermería para una residencia de personas mayores en Castro del Río, donde las funciones incluyen la preparación y administración de medicación según prescripción médica, el control de constantes y la realización de curas, además de la supervisión de cambios posturales en residentes encamados. El puesto contempla también la elaboración de informes y planes de cuidados, así como la vigilancia y atención a las personas usuarias en sus necesidades generales, humanas y sanitarias. Se ofrece un contrato laboral temporal de 180 días, a jornada completa, con horario de mañana, tarde y fines de semana alternos y un salario de 1.567 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Albañil (Doña Mencía)Se oferta un puesto de oficial de primera de la construcción en Doña Mencía para desarrollar las funciones propias del oficio en proyectos de obras a nivel autonómico. La persona seleccionada deberá contar con conocimientos en la colocación de prefabricados en obra y disponibilidad para desplazarse a cualquier punto de la comunidad autónoma para la ejecución de los trabajos. La formación en prevención de riesgos laborales con una duración mínima de veinte horas en albañilería será valorada. Se ofrece un contrato laboral indefinido, a jornada completa, con horario de 8:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y un salario de 1.800 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Auxiliares de ayuda a domicilio (Rute)Se ofertan cinco puestos de auxiliar de ayuda a domicilio en Rute para la realización de tareas de aseo en cama o ducha, higiene personal, manejo de grúa, movilizaciones, cambios posturales y de pañal, apoyo en la alimentación, limpieza y acompañamiento dentro y fuera del domicilio. La empresa valora formaciones como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria o cursos vinculados a ayuda a domicilio o geriatría. Se ofrece contrato laboral temporal de treinta días, a jornada parcial de treinta horas semanales, con horario de mañana y/o tarde, incluidos fines de semana y festivos, y salario de 1.200 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
