Montilla da la bienvenida a la Navidad con un amplio programa cultural, infantil y deportivo

Una programación para todos los públicos

Actividades infantiles y deportivas

El Ayuntamiento de Montilla dio ayer tarde el pistoletazo de salida a la programación especial de Navidad, que ofrecerá más de cuarenta actividades dirigidas a todos los públicos y que se desarrollarán hasta el próximo 5 de enero, fecha en la que se llevará a cabo la tradicional Cabalgata de Reyes Magos.La campaña, que este año lleva por lema, "aspira a consolidar la ciudad como referente comarcal en cultura, música, ocio familiar y dinamización comercial", tal y como subrayó el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien invitó a los vecinos de toda la Campiña Sur Cordobesa a visitar la localidad durante unas semanas en las que las calles vuelven a llenarse de recuerdos, reencuentros y una luz que invita a compartir.La presentación coincidió con el arranque oficial de la Navidad, que tomó cuerpo en cuanto el alumbrado extraordinario se encendió y el pasacalles musical —organizado con la colaboración de la Asociación de Empresarios y Autónomos de Montilla (AEACO)— comenzó a recorrer el centro histórico, desde la Plaza de la Rosa —donde se ha instalado un árbol gigante de veinte metros de altura— hasta el entorno del Ayuntamiento, presidido por una gran bola luminosa en tres dimensiones.Otros espacios que han sido iluminados son la Plazuela de la Inmaculada, que acoge el tradicional Portal de Belén, o la Avenida de Andalucía, donde se concentran puestos navideños y atracciones para las familias. En total, la nueva iluminación navideña incorpora cerca de doscientos elementos decorativos entre arcos, farolas y letreros, así como 75.000 puntos de luz y una veintena de estructuras ornamentales instaladas en enclaves emblemáticos como la Corredera, la Plaza de la Rosa o la puerta del Ayuntamiento.Ese ambiente, tan propio de los días previos a diciembre, marcó ayer un punto de partida para un mes repleto de propuestas musicales, teatro, danza, actividades juveniles, deporte y tradición. La programación —que podrá consultarse con detalle en la— ha sido diseñada por el Área de Festejos y el Área de Desarrollo Económico, con el apoyo del resto de áreas municipales y de numerosos colectivos que han querido sumar fuerzas para dinamizar los espacios públicos.En ese contexto, el alcalde de Montilla afirmó que"refleja el espíritu de unas fiestas que vivimos como un momento entrañable, de encuentro y de convivencia entre los montillanos, así como con todas aquellas personas que regresan a su pueblo por estas fechas"."Es una Navidad que sentimos propia y compartida, y también una oportunidad para proyectar Montilla hacia el exterior y para apoyar a nuestro comercio local, reforzando la vida en nuestras calles y animando a realizar aquí las compras de estas semanas", subrayó Rafael Llamas, quien quiso poner el acento en la dimensión emocional y comunitaria de una campaña que, año tras año, intenta atraer visitantes sin perder su esencia más cercana.Por su parte, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, señaló que “la programación combina tradición y novedades, con actividades que buscan llenar de vida nuestras calles, apoyar el comercio local y generar espacios de convivencia intergeneracional”. Su reflexión apuntó a una de las claves del cartel de este año: la diversidad de propuestas pensadas para distintos ritmos, edades y modos de vivir la Navidad.A partir de ahí, el listado de actividades se despliega hasta cubrir casi cada rincón de la ciudad. La música vuelve a ser protagonista, con citas como, que regresará a Envidarte el 20 de diciembre, y con un amplio abanico de propuestas que van desde el Concierto de Órgano en el convento de Santa Clara, el 6 de diciembre, hasta la audición de Navidad de Cristina Guzmán, prevista para el 18 de diciembre.También se celebrarán el Certamen de Villancicos y la Panderetuna, ambos el 19 de diciembre, así como el concierto navideño de la Coral Montillana de Antiguos Alumnos de Don Bosco y el recital flamenco de David Palomar titulado, programados para el 20 de diciembre.La Banda de Música Pascual Marquina ofrecerá su tradicional Concierto de Navidad el 21 de diciembre, mientras que varias hermandades impulsarán actividades vinculadas al comercio local como las tradicionales zambombas: la del Llano Palacio el 12 de diciembre; la de la Hermandad de la Humildad, el 19 de diciembre; y la de la Hermandad de la Misericordia, el 27 de diciembre, que incluye un Belén Viviente en la Llanete de la Cruz.El teatro y los espectáculos familiares también ocuparán un papel esencial. El Teatro Garnelo acogerá montajes como, el 4 de diciembre;, el viernes día 5; la ópera, el 7 de diciembre;p, el 13; y el musical, que se representará los días 27, 28 y 29 de diciembre.A estas propuestas se sumó anoche el espectáculo, que tuvo lugar en Envidarte, marcando uno de los primeros hitos de esta campaña. De igual modo, distintos espacios de la ciudad acogerán citas culturales como la exposición de fotografías del Premio Unicornio, programada en La Tahona del Castillo para el 20 de diciembre, así como varias actividades de asociaciones locales.Las familias y el público infantil contarán con espacios especialmente pensados para ellos. La Casa de los Reyes Magos, situada en la calle Corredera 15, abrirá sus puertas del 5 de diciembre al 3 de enero próximos, convirtiéndose en uno de los puntos más visitados cada Navidad.También se podrá disfrutar de la Exposición Playmobil en el Salón Municipal San Juan de Dios, entre el 5 y el 27 de diciembre. El Poblado de Papá Noel, previsto para el 23 de diciembre, volverá a ser otro de los enclaves más fotografiados por los más pequeños.A estas propuestas se sumarán talleres, animación, espectáculos infantiles, teatro callejero —como, que se celebrará el viernes 12 de diciembre— y una jornada especial el 2 de enero, que incluirá actividades infantiles durante la mañana y la tarde.En el terreno deportivo, la agenda combinará exhibiciones y torneos que ya forman parte del calendario festivo montillano. Entre ellos destaca la, que se celebrará el 8 de diciembre; la Gala de Navidad de Gimnasia Rítmica, prevista para el día 12; la Gala Kick Boxing, programada para el 13; y la tradicional Carrera Popular San Silvestre, que volverá a tener lugar el 28 de diciembre y que cada año reúne a corredores de todas las edades.El broche final llegará con los días más esperados por los niños y niñas de Montilla. Tras la degustación del Roscón de Reyes Gigante —el 4 de enero— y diversas actividades previas, la Cabalgata de Reyes Magos recorrerá las calles del municipio el 5 de enero, repartiendo ilusión y marcando el cierre oficial de la Navidad 2025, una campaña que aspira a llenar Montilla de luces, voces y abrazos compartidos.