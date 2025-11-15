Mesa informativa para sensibilizar y fomentar la prevención de la diabetes

Elacogió ayer, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, una mesa informativa de la Asociación para la Diabetes de Córdoba (Adicor) para fomentar la prevención de la diabetes e informar y sensibilizar acerca de esta enfermedad. Además, se realizaron mediciones de glucosa a las personas interesadas, que conocieron en segundos su nivel de glucosa en sangre.El doctor, jefe deldel Hospital Quirónsalud Córdoba, resaltó que las personas con diabetes necesitan atención y apoyo continuo para controlar su enfermedad y evitar complicaciones.Así, estos pacientes deben llevar una dieta saludable y realizar actividad física que previene la enfermedad y ayuda a su control cuando ya está diagnosticada, y realizar un exhaustivo autocontrol, ya que la monitorización de la glucosa en sangre es un componente fundamental del cuidado de la diabetes, especialmente en personas tratadas con insulina.El especialista insistió en que hay que dar importancia al bienestar físico, mental y emocional en el tratamiento de la diabetes, tanto como controlar los niveles de azúcar en sangre y la medicación. El bienestar debe formar parte una atención integral de esta patología centrada en el paciente, que afecta casi al 14 por ciento de la población española y al 15,3 por ciento de la andaluza, aunque uno de cada tres pacientes no sabe que la tiene, y se prevé que uno de cada ocho adultos la tendrá en 2045.La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no la utiliza eficazmente, lo que dificulta la captación de glucosa por parte de las células y como consecuencia, el azúcar se acumula en la sangre por encima de lo normal ocasionando las complicaciones de la enfermedad.En la diabetes tipo 1, la deficiencia de insulina ocurre desde el diagnóstico clínico, lo que hace necesario el tratamiento sustitutivo de esta hormona de por vida. Se suele diagnosticar en niños, adolescentes y adultos jóvenes y su mecanismo es de origen autoinmune de tal manera que se produce una destrucción gradual de las células beta productora de insulina por parte del propio sistema inmunológico.La diabetes tipo 2 tiene su origen en la incapacidad del organismo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. Se diagnostica en personas de edad más avanzada que la diabetes tipo 1 y puede permanecer asintomática durante muchos años, por lo que se debe pensar en ella cuando existen factores de riesgo para desarrollarla como son el sobrepeso u obesidad, la inactividad física, la edad avanzada, y tener antecedentes familiares de este tipo de diabetes o de diabetes gestacional.