José Antonio Hernández | Palabras que hieren

Ficha técnica



FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROFOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM

La supremacía blanca en los Estados Unidos, amparada en el régimen de Trump, es el punto de partida de este estudio serio, detallado y sorprendentemente claro, en el que Judith Butler constata la amplia gama de personas que expresan el odio racial, misógino, homofóbico y transfóbico a través de la palabra y de la escritura. Son quienes actúan con la intención de “herir y degradar con armas específicamente lingüísticas”.Este hecho, reconocido por todos y lamentado por muchos, es la demostración de que las palabras, herramientas dotadas de muchos poderes y relacionadas con todos los poderes o con cualquier poder, además de alimentar, fortalecer y curar, también debilitan, enferman, hieren y matan: socavan la facultad de actuar y degradan a la otra persona o grupo mostrando incluso su desprecio.Butler muestra con claridad y demuestra con razones cómo las palabras “actúan”, “producen” y “hacen daño”, porque son verdaderos “actos incendiarios” que producen efectos, a veces, mortales. Explica que las recientes propuestas para regular los discursos de odio en la sociedad, en los centros de trabajo y en otros ámbitos públicos están generando unas consecuencias políticas ambivalentes porque analizan y cuestionan las causas y los efectos del daño que se inflige a la sociedad y a las personas.Partiendo de hechos concretos demuestra cómo algunas palabras poseen efectos “performativos” porque producen lo que dicen. Todos sabemos que, por ejemplo, la palabra ante un sacerdote o ante un juez en una ceremonia matrimonial cambia realmente nuestro estado familiar y social, o que la firma en un documento nos convierte en propietarios de un objeto. Fíjense en la importancia política que puede alcanzar un simple voto.En esta obra que, a mi juicio, deberían leer los políticos de cualquier signo o nivel, los profesores, los periodistas y, en general, los escritores y también nosotros, los lectores, Judith Butler nos llama la atención para que usemos e interpretemos las palabras con la responsabilidad de quien maneja una herramienta dotada de un, a veces, incontrolado poder para construir y construirnos, para destruir y destruirnos.Judith Butler.Ediciones Paidós.2025.978-84-493-4384-1.