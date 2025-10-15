Quirónsalud Córdoba realiza el reconocimiento médico a una participante del 'Reto Pelayo Vida'

Quirónsalud, comprometidos con la salud del deporte

Quirónsalud en Andalucía

Elha realizado el reconocimiento médico de una de las participantes de la edición de este año del. La cordobesa Toñi Delgado formará parte de la expedición que llevará a cinco supervivientes de cáncer a enfrentarse a un desafío extremo en Costa Rica, entre selvas, ríos y volcanes.Quirónsalud se suma así, un año más, como Proveedor Médico Oficial del, que en su undécima edición llevará a las cinco mujeres participantes a vivir una experiencia de superación personal en uno de los entornos más exuberantes y desafiantes del planeta.Toñi Delgado ha acudido al Hospital Quirónsalud Córdoba para la evaluación de su estado de salud antes de poner rumbo a esta dura expedición, que requiere una buena preparación física. En la evaluación médica, se le ha realizado una analítica de control, un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo.La doctora, especialista deldel centro, que ha realizado las distintas pruebas a la deportista, ha destacado que el ejercicio y la actividad física “son compatibles, y de hecho muy recomendables, durante y después del tratamiento del cáncer de mama, siempre que se realicen bajo supervisión médica y adaptados a la situación individual de cada paciente”.En este sentido, ha señalado que los beneficios del deporte durante el tratamiento del cáncer de mama son múltiples, mejora de la fuerza muscular, la movilidad de los miembros superiores, reducción de la fatiga y del dolor, control del peso corporal y del metabolismo.Pero los beneficios en la salud mental son fundamentales, ya que el ejercicio “libera endorfinas y mejora la regulación del sistema nervioso, así como el estado de ánimo, y aumenta la autoestima y la autoconfianza, con mejor calidad del sueño y por tanto una capacidad de concentración mayor”.Desde sus inicios, else ha consolidado como uno de los mayores proyectos deportivos de sensibilización sobre la prevención del cáncer de la mujer a nivel internacional. A lo largo de estos años, ha demostrado que, tras superar una enfermedad como el cáncer, es posible marcarse nuevas metas, afrontar desafíos extremos y llevar un mensaje de esperanza a millones de mujeres en todo el mundo.En esta edición 2025, las participantes son Idoia, Eduina, Verónica, Mapi y Toñi, que se adentrarán en la naturaleza salvaje de Costa Rica recorriendo su geografía entre selvas, ríos y volcanes, en un recorrido que pondrá a prueba su resistencia física y mental, pero que también reafirmará su fuerza interior.Con esta colaboración, Quirónsalud reafirma su compromiso con la salud de la mujer, la prevención del cáncer y la importancia de la actividad física durante y después de la enfermedad, sumándose así a una iniciativa que transforma la experiencia del cáncer en una oportunidad para inspirar a otras mujeres a seguir luchando.De esta manera, Quirónsalud continúa afianzando su firme compromiso con la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y diversas disciplinas deportivas, porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.Actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país.De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónomaQuirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. 