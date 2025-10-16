Quirónsalud Córdoba participa en el Día Europeo de Concienciación ante el Paro Cardíaco

Profesionales del servicio de Urgencias delhan participado un año más en la jornada formativa celebrada en el IES Fidiana con motivo del Día Europeo de Concienciación ante el Paro Cardiaco, que se ha celebrado hoy, donde unos 1.400 alumnos han conocido las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) básicas.El Hospital Quirónsalud Córdoba ha acudido a esta cita como cada mes de octubre desde la apertura del centro hospitalario en 2018. El reconocimiento rápido de esta emergencia y la activación inmediata de toda la cadena de supervivencia, que incluye la detección de la parada, activación de los equipos de emergencia, inicio inmediato de la reanimación y uso temprano de un desfibrilador mientras llegan los equipos sanitarios, son pasos esenciales que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.La mortalidad de los pacientes que han sufrido una parada cardiorrespiratoria puede disminuir si la población conoce las técnicas a aplicar a estos pacientes mientras llegan los equipos sanitarios, por lo que esta jornada, organizada por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía (EPES), tiene como fin dar a conocer qué medidas tomar ante una situación de este tipo y contribuir a incrementar la supervivencia en estos casos.La parada cardiorrespiratoria, es una patología que necesita de la actuación inmediata de las personas que se encuentran junto al afectado, para aumentar las posibilidades de recuperación sin secuelas. Así, es fundamental actuar mientras llegan los equipos sanitarios, superándose el 70 por ciento de supervivencia si se inician las maniobras de RCP cuanto antes. Con gestos sencillos y una rápida respuesta, cualquier persona puede convertirse en un eslabón clave de la cadena de supervivencia y ayudar a salvar vidas.