Pepe Roldán analiza mañana la recuperación como archivo del Fondo del Hospital Psiquiátrico

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda y en el marco de la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán, acogerá mañana, 29 de octubre, la charla Recuperación y valorización del Fondo del Hospital Psiquiátrico de Córdoba: conversatorio en el archivo.
Esta iniciativa, que se celebrará en el Archivo de la institución provincial, se enmarca en el ciclo Con-ciencia y memoria, que se desarrolla gracias al convenio de colaboración suscrito entre la institución provincial y la Universidad de Córdoba, denominado La relación género, derecho y medicina en los internamientos psiquiátricos.
La propuesta dará comienzo a las 17.00 de la tarde y la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo. Participarán en la actividad María del Carmen Martínez, archivera jubilada; Pepe Roldán, jefe del Departamento de Memoria Democrática, Archivo y Biblioteca de la Diputación de Córdoba, y María Auxiliadora Guisado, profesora de la Universidad de Córdoba.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA (ARCHIVO)
