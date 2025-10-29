Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
Conductores de camión (Santaella)Una empresa de transportes por carretera ofrece tres puestos de trabajo para conductor o conductora de camión con bañera en Santaella. Las personas seleccionadas se encargarán del transporte de áridos desde cantera hasta cliente, desarrollando su labor con un contrato laboral indefinido a jornada completa. El salario bruto mensual es de 1.500 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere disponer del carnet de conducir C+E, el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y experiencia previa en la ocupación. La incorporación está prevista para el 3 de noviembre de 2025. Oferta disponible en este enlace.
Auxiliar administrativo (Córdoba)Una empresa con sede en Córdoba ofrece un puesto de trabajo para auxiliar administrativo. La persona seleccionada realizará tareas relacionadas con la administración de la empresa, como el registro contable, la verificación de saldos, la apertura y el cierre de balances y el apoyo general a la gestión interna. Se ofrece contrato de interinidad a jornada parcial, con una jornada semanal de 25 horas en horario de 8:00 a 13:00. El salario bruto mensual es de 945 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. Se valorará experiencia de al menos 24 meses en funciones similares. Oferta disponible en este enlace.
Conductores de hormigoneras (Santaella)Una empresa dedicada al transporte por carretera ofrece dos puestos de trabajo para conductor de camión hormigonera en Santaella. Las personas seleccionadas se encargarán del transporte de hormigón desde la planta hasta la obra del cliente. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con un salario bruto mensual de 1.500 euros y las pagas extraordinarias prorrateadas. Para acceder al puesto se requiere disponer del carnet de conducir tipo C, el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y contar con experiencia previa en la ocupación. La incorporación está prevista para el 3 de noviembre de 2025. Oferta disponible en este enlace.
Comercial de automoción (Palma del Río)Una empresa del sector de la automoción ofrece un puesto de trabajo para vendedor o vendedora comercial en Palma del Río. La persona seleccionada se encargará de la compraventa de vehículos seminuevos y deberá poseer conocimientos básicos de mecánica. Entre sus funciones se incluyen la gestión del perfil de Facebook de la empresa y el desplazamiento por localidades cercanas para la entrega y recogida de vehículos. Se ofrece contrato de interinidad a jornada parcial, con una jornada semanal de 30 horas en horario comercial y un salario bruto mensual de 1.184 euros. Se requiere permiso de conducir tipo B y disponibilidad para viajar. Oferta disponible en este enlace.
Monitor/-a de extraescolares (Córdoba)Una empresa educativa ofrece dos puestos de trabajo para monitor o monitora de actividades extraescolares en Córdoba. Las personas seleccionadas impartirán distintas actividades en varios centros de la provincia, entre ellas robótica, bailes y deportes. Se ofrece contrato laboral fijo discontinuo a jornada parcial, con una jornada semanal de 6 horas y un horario de lunes a miércoles de 16:00 a 18:00. El salario bruto mensual asciende a 211 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere contar con una titulación mínima de grado superior de formación profesional específica, artes plásticas, diseño o enseñanzas deportivas. Oferta disponible en este enlace.
Carretillero/-a (Córdoba)Una empresa del sector de la mensajería y paquetería ofrece dos puestos de trabajo para personas especializadas en el manejo de carretillas elevadoras en Córdoba. Las funciones principales incluyen la carga, descarga y desplazamiento de material, así como el manejo de la carretilla. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 90 días y jornada parcial de 30 horas semanales, en horario de mañana de 6:00 a 12:00 o de tarde de 15:00 a 21:00. El salario bruto mensual asciende a 1.382 euros, con pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere certificado de carretillas elevadoras y experiencia demostrable. Oferta disponible en este enlace.
Personal de limpieza (Córdoba)Una empresa de servicios ofrece tres puestos de trabajo para limpiador o limpiadora de comunidades en Córdoba capital. Las personas seleccionadas se encargarán de las tareas generales de limpieza en distintos edificios y zonas comunes. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 365 días y jornada completa, en horario de lunes a viernes de 7:00 a 15:00. El salario bruto mensual asciende a 1.385 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. Es imprescindible disponer de un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento o una incapacidad permanente total, además de contar con un año de experiencia demostrable. Oferta disponible en este enlace.
Conductor/-a de tráiler (Doña Mencía)Una empresa del sector del transporte ofrece dos puestos de trabajo para conductor o conductora de tráiler en Doña Mencía. Las personas seleccionadas participarán en la campaña del orujo, realizando tareas de conducción y transporte de mercancías. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 120 días y jornada completa, con horario regulado según tacógrafo. El salario bruto mensual asciende a 2.516 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. Es imprescindible disponer del carné de conducir C+E y de la tarjeta de cualificación del conductor en vigor. Se valorará responsabilidad, puntualidad y experiencia previa en transporte pesado. Oferta disponible en este enlace.
Conductor/-a de niveladora (La Carlota)Una empresa dedicada al movimiento de tierras y a la obra pública ofrece un puesto de trabajo para conductor de niveladora en La Carlota. La persona seleccionada se encargará del manejo de maquinaria en obras de distinta naturaleza. Se requiere carné de conducir B, experiencia previa en la ocupación y la posesión del diploma de 20 horas de operador de vehículos y movimiento de tierras, homologado por la Fundación Laboral de la Construcción. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario de mañana y tarde y un salario bruto mensual de 1.600 euros, con pagas prorrateadas. Oferta disponible en este enlace.
Administrativo/-a (Palma del Río)Una empresa de Palma del Río ofrece un puesto de trabajo para administrativo o administrativa. Las funciones incluyen preparar y recopilar documentación, introducir datos en la base de datos corporativa, recopilar antecedentes documentales y normativa de referencia, así como realizar tareas de apoyo administrativo para el funcionamiento diario del área. Además, la persona seleccionada se encargará de clasificar, archivar y ordenar documentos siguiendo los criterios de gestión documental establecidos. Se ofrece contrato de interinidad a jornada completa, con horario de 08:00 a 15:00 y un salario bruto mensual de 2.436 euros, incluyendo las pagas extraordinarias prorrateadas. Oferta disponible en este enlace.
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
