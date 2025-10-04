Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
Ayudante jardinero (Montilla)En Montilla se oferta un puesto de ayudante jardinero para labores de recogida de restos de poda, desbroce y corte de césped. La contratación se realizará bajo la modalidad de contrato laboral indefinido, con jornada parcial de siete horas diarias en horario de 8.00 a 15.00. La remuneración establecida asciende a 1.230 euros brutos mensuales, con las pagas extras prorrateadas. Para acceder a la oferta se exige contar, como mínimo, con el título de graduado escolar o una formación equivalente. La incorporación está prevista de manera inmediata y se dispone de una única vacante disponible. Oferta disponible en este enlace.
Operarios de fábrica (Córdoba)En Córdoba se ofrece una oportunidad laboral dirigida a operarios de fábrica, con un total de seis vacantes disponibles. Los candidatos seleccionados apoyarán al maquinista en la operación de la maquinaria, garantizando la calidad del producto final y la continuidad de la producción. Entre las funciones destacan la correcta manipulación de materiales, el mantenimiento preventivo de equipos en el sistema PRISMA, el abastecimiento de materias primas mediante ERP, así como la preparación de material auxiliar para el paletizado y el cumplimiento de las normas de limpieza y orden. Se requiere formación mínima de CFGM, acreditar discapacidad y experiencia de tres meses. El contrato, de carácter temporal, tendrá una duración de 180 días, a jornada completa en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, con salario de 1.382 euros mensuales y pagas prorrateadas. La incorporación será inmediata. Oferta disponible en este enlace.
Cocinero/-a (La Carlota)En Córdoba se oferta un puesto de cocinero o cocinera con contrato laboral indefinido y jornada completa. La persona seleccionada se encargará de preparar menús siguiendo las indicaciones del área social, sanitaria o de nutrición, prestando especial atención a dietas y prescripciones médicas. Entre sus funciones figuran la recepción y almacenaje de alimentos, la supervisión de caducidades y conservación en cámaras, el control de higiene alimentaria según normativa, así como la organización y limpieza de instalaciones y utensilios. El salario bruto mensual es de 1.184 euros, sin pagas prorrateadas, con turnos rotativos de mañana y tarde. Se requiere experiencia mínima de seis meses y titulación en cocina o restauración. Oferta disponible en este enlace.
Agente comercial para sector textil (Montilla)Una empresa de Montilla del sector textil precisa incorporar a su plantilla un agente comercial con experiencia mínima de doce meses en el puesto y conocimientos en procesos de confección y gestión de calidad. El candidato o la candidata deberá contar con nivel de inglés B2 y disponibilidad para desempeñar un trabajo de carácter itinerante, tanto en España como de forma ocasional en la Unión Europea. Entre las funciones destacan la prospección y fidelización de clientes, la presentación y venta de productos y servicios de la empresa, así como el seguimiento y coordinación de pedidos. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa, con salario bruto mensual de 1.800 euros y horario de 8.30 a 13.30 y de 15.00 a 18.00. Oferta disponible en este enlace.
Albañil (Puente Genil)En Puente Genil se oferta un puesto de peón albañil para labores de apoyo a oficiales, fabricación de morteros, corte de piezas en trabajos de alicatado y otras ayudas diversas en obra. La contratación será de carácter temporal, con una duración estimada de 180 días, a jornada completa y con un salario bruto mensual de 1.600 euros, incluyendo pagas extras prorrateadas. El horario establecido es de 8.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00. Se requiere una experiencia mínima de doce meses en la ocupación, valorándose la posibilidad de aprendizaje, evolución profesional y ascenso dentro de la empresa. Oferta disponible en este enlace.
Mecánico de coches (El Carpio)En El Carpio se oferta un puesto de mecánico de coches para realizar diagnósticos completos de vehículos y llevar a cabo tareas de mantenimiento como cambios de aceite, revisiones periódicas y montaje de neumáticos, incluyendo geometría, nitrógeno y equilibrado. Entre las funciones también se incluyen trabajos en escapes, sistemas anticontaminación, amortiguadores y frenos, así como el control de circuitos de carga, encendido y sustitución de baterías. Además, deberá encargarse del cambio de correa de distribución y de embragues. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario a convenir y un salario bruto mensual de 1.400 euros. Oferta disponible en este enlace.
Oficial de primera de construcción (Puente Genil)Se oferta puesto de trabajo en Puente Genil para oficial de primera de construcción, encargado de realizar solados, alicatados, enfoscados, reformas y obra nueva, con la posibilidad de asumir responsabilidades de liderazgo de equipo. El contrato será de carácter laboral temporal, con una duración estimada de 180 días, a jornada completa y con horario de 8.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00. La retribución establecida asciende a 1.800 euros brutos mensuales, con las pagas extras prorrateadas. Se requiere una experiencia mínima de doce meses en la ocupación, y la empresa contempla mejoras salariales en función de los conocimientos y del rendimiento demostrado. Oferta disponible en este enlace.
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta puesto de trabajo en Córdoba para cocinero o cocinera especializado en cocina de kebab. La contratación será mediante contrato laboral temporal con una duración prevista de 365 días, a jornada completa y con un horario comprendido de miércoles a domingo, de 13.00 a 17.00 y de 20.00 a 24.00 horas. La remuneración establecida asciende a 1.600 euros brutos mensuales, con pagas extras prorrateadas. Entre los requisitos valorables se encuentran seis meses de experiencia en la ocupación, titulación básica en cocina y restauración, así como formación en hostelería y turismo. También se considerará el conocimiento elemental de español e inglés. Oferta disponible en este enlace.
Fisioterapeuta (Castro del Río)Se oferta puesto de trabajo en Castro del Río para fisioterapeuta en residencia de personas mayores y dependientes. Entre las funciones asignadas figuran la aplicación de tratamientos individualizados, la elaboración de informes y valoraciones, la colaboración con el servicio de terapia ocupacional y la participación en procesos de rehabilitación. El contrato ofrecido es de interinidad, a jornada completa y con horario de lunes a viernes. La retribución bruta mensual establecida asciende a 1.455 euros. Como requisitos imprescindibles se exige estar en posesión de diplomatura o grado en fisioterapia y contar con colegiación profesional vigente para el ejercicio de la actividad. Oferta disponible en este enlace.
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta puesto de trabajo en Córdoba para cocinero o cocinera con especialidad en cocina marroquí, encargado de la preparación y elaboración de platos típicos como tajines, cuscús, harira y pastela. Entre sus funciones se incluyen el control y la organización del área de cocina, el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria, así como la propuesta de nuevos platos o menús temáticos marroquíes. Es imprescindible el conocimiento de los idiomas árabe darija y francés. El contrato ofrecido es laboral indefinido, a jornada completa, con horario de martes a sábado en turno partido de 10.00 a 16.00 y de 20.00 a 22.00, con un salario de 1.184 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
