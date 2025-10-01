Los municipios de la provincia reciben las cuantías del 'Diputación Invierte 2025'

Distribución de los proyectos por áreas de gasto

Ayuntamientos, entidades locales autónomas (ELA) y mancomunidades de la provincia han recibido ya las cuantías del Plan Provincial de Reactivación Económica para las Entidades Locales de la Provincia,, instrumento que cuenta con un presupuesto de 17.574.644 euros y que contempla la puesta en marcha de más de 800 proyectos en la provincia de Córdoba.Con estos pagos, la Diputación de Córdoba cumple con el compromiso adquirido por el presidente de la institución, Salvador Fuentes, durante la firma de los convenios con las entidades locales, “permitiendo que los municipios puedan comenzar en breve a ejecutar sus obras y desarrollar sus actuaciones, para las que tienen como plazo hasta el 30 de junio de 2026”.Este plan afecta a los servicios públicos, la cooperación en materia de desarrollo económico y la protección social. Su importe total asciende a 17.574.644 euros y una de las novedades de este año es que aumenta el gasto de inversión en diez puntos porcentuales y baja el gasto corriente en casi diez puntos. Se pasa de unas inversiones en el 2024 del 34 por ciento sobre un gasto corriente del 66 por ciento a en 2025 unas inversiones del 44 por ciento sobre un gato corriente del 56 por ciento.Con respecto al reparto del gasto, el área 1 ‘Servicios Públicos Básicos’ cuenta con 6,89 millones de euros de presupuesto y se han presentado 250 proyectos; dentro del área 2 ‘Protección y Promoción Social’ se destinan 432.825 euros a 34 proyectos; en el área 3 ‘Bienes Públicos Preferentes’ se destinan 6,57 millones de euros a 328 proyectos.La cuarta área ‘Actuaciones de carácter económico’ cuenta con un presupuesto de 1,40 millones de euros para hacer realidad 76 proyectos, y, finalmente, se incluyen en el área 5 los gastos relativos a actividades que afectan con carácter general al ejercicio de las funciones de gobierno de cada entidad local.