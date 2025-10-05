La Diputación y la Federación de Peñas Flamencas impulsan el segundo Festival de Copla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El Festival de Copla en las Peñas Flamencas celebrará hasta el próximo 5 de noviembre su segunda edición. Esta actividad se enmarca en el convenio suscrito entre la institución provincial, a través de la Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, y la Federación de Peñas Flamencas.La responsable del Área, Auxiliadora Moreno, ha destacado que este evento “permite favorecer y apoyar la labor que realizan las entidades del tejido asociativo, colaborando en el desarrollo de sus actividades y fines, y facilitando la participación de la ciudadanía de la provincia a nivel socia y cultural”.Del mismo modo, la diputada ha enfatizado que “debemos de aunar esfuerzos y favorecer el conocimiento y difusión de la copla, así como promocionar nuevos talentos del cante, dándolos a conocer en círculos y peñas de la provincia”. Y, por supuesto, ha añadido, “hemos de saber reconocer el buen hacer de los cantaores y cantaoras veteranos como transmisores de su saber y conocimiento entre los noveles y aficionados”.La diputada ha recalcado que “apoyamos este proyecto en el marco del convenio nominativo con esta entidad, dotado con 50.000 euros, que centra sus esfuerzos en la difusión del flamenco por nuestros pueblos y este festival de copla, en concreto”.Auxiliadora Moreno se ha referido “al éxito de esta cita en la edición de 2024, en la que se visitaron 29 peñas y hubo una elevada cifra de participación, con unas 1136 personas asistentes a las funciones realizadas”. De este modo, esta segunda edición permitirá acercar la copla a 28 municipios de la provincia, en concreto a 33 de sus peñas, en una serie de funciones que están abiertas al público general.Por su parte, José Gregorio Ramírez, presidente de la Federación de Peñas Flamencas, ha subrayado que “el objetivo de este festival es el de llevar la copla a todos los rincones de la provincia de Córdoba, y acercarlo también a los más jóvenes”.