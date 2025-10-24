La Diputación de Córdoba respalda una nueva edición de ‘Pontefino’ en Aguilar de la Frontera

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Cooperativa Vitivinícola de Aguilar de la Frontera acogerá los días 14, 15 y 16 de noviembre la quinta edición de, una actividad que busca promocionar el sector del vino local y comarcal y que contará con el respaldo económico de la Diputación de Córdoba a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución provincial, Félix Romero, destacó la importancia que tiene para la Diputación e Iprodeco “apoyar a través de ‘Sabor a Córdoba’ los productos agroalimentarios de toda la provincia, impulsando el consumo de todo lo bueno que tenemos los cordobeses porque cuando consumimos lo nuestro estamos creando empleo”.“Por eso colaboramos con bodegas, lagares y cooperativas, porque tenemos que generar empleo. Además, hacemos un esfuerzo importante no sólo con la financiación de estos eventos, sino yendo de la mano para tener mejores productos y la mejor gastronomía líquida, que son nuestros vinos y vinagres”, manifestó Romero.En este sentido, el también presidente de Iprodeco recordó que “el impulso que realizamos no se reduce a esta nueva edición de ‘Pontefino’, sino que también vamos a dar una ayuda de 140.000 euros para pagar las cuotas de los viticultores de 2025, estamos desarrollando una actividad promocional gracias a un acuerdo con el Córdoba Club de Fútbol para que estos productos estén en las pantallas led y estamos impulsando una actividad formativa en tonelería porque hay mucha necesidad de formación”.En definitiva, concluyó Romero, “para Iprodeco es un placer colaborar con el Ayuntamiento de Aguilar porque no sólo estamos hablando de un producto con arraigo milenario, sino también de enoturismo, paisajes, gastronomía, turismo industrial adentrándonos en bodegas y lagares, cultura y, en resumen, desarrollo económico de un pueblo”.La alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores, destacó la importancia de esta actividad para el municipio, porque “los vinos son herencia, cultura y vida en una tierra que ha sabido transformar el esfuerzo y la tradición en arte, un pueblo que viene promocionando algo tan nuestro como la viña, que ahora está pasando un momento difícil, y que lleva mucho tiempo realizando actividades relacionadas con el vino”. En cuanto ay sus múltiples significados, la alcaldesa abundó en que “hablamos de glamour, identidad, singularidad, excelencia, economía y vida, y por qué no, enamoramiento de lo nuestro”.Por su parte, la concejala de Desarrollo Económico, Francisca Herrador, reiteró que el objetivo de“es promocionar los vinos de Aguilar reforzando nuestra identidad vitivinícola y mostrando la calidad de los mismos” y explicó que “participan también Moriles y Montilla, lo que refuerza el carácter comarcal de la cita”.contará con la participación de empresas del sector del vino y con otras de hostelería cuyo componente principal es la gastronomía. Este año serán un total de quince empresas, siete bodegas y lagares y cinco de restauración. En cuanto a la programación, hay previstas catas dirigidas y maridadas, talleres de venencia y, como colofón, un espectáculo flamenco a cargo de la Peña Flamenca de Aguilar de la Frontera para celebrar su cincuenta aniversario.