La Diputación de Córdoba refuerza el programa 'Procare' para mejorar la salud mental juvenil

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba participará en otra edición del programa, de prevención y promoción de la salud y el bienestar emocional de los jóvenes, iniciativa en la que trabaja conjuntamente con investigadores de la Universidad de Jaén y que este año, como novedad, amplía el tramo de edad de 16 a 21 años, ambos inclusive.La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, insistió en que “desde la Diputación tenemos una especial preocupación por la problemática que supone la salud mental de la población adolescente, motivo por el cual volvemos a participar en esta iniciativa que este año se desdobla en dos programas,(de 16 a 18 años) y(de 19 a 21 años)”.La diputada mostró su satisfacción por “el buen resultado quetuvo en la edición anterior, con la participación de 350 jóvenes de la provincia de Córdoba”. Alguacil recalcó que “esta iniciativa tiene como objetivo principal el desarrollo de la resiliencia y fortaleza emocional ante la adversidad y contribuir a la reducción del riesgo de desarrollar trastornos mentales; en definitiva, a incrementar su calidad de vida”.Por su parte, Luis Joaquín García, director de la Cátedra Universitaria Promobienestar, recalcó que “es importante invertir en la salud y el bienestar de los adolescentes, ya que las cifras evidencian que los problemas mentales entre los jóvenes son la causa número uno de los suicidios”.Por este motivo, subrayó García, “son tan importantes proyectos como, que es un modelo de prevención del que pueden beneficiarse jóvenes en riesgo de problemas emocionales, evaluados a través de un test, de cualquier lugar, ya que las sesiones son online y de forma gratuita”.García insistió en el éxito de esta iniciativa, “que se ha implementado en más de 3.500 adolescentes desde 2021. En el caso de Córdoba, se han beneficiado más de 350 jóvenes gracias al apoyo de la Diputación de Córdoba”. Continuando con los datos obtenidos del año pasado, “Córdoba tiene, en comparación con el resto de España, un porcentaje mayor de adolescentes emocionalmente sanos y un porcentaje menor con trastornos clínicos, pero tiene un mayor porcentaje —de alrededor del 60 por ciento— en riesgo o alto riesgo, y para ellos va dirigido este programa”, resaltó García.Por su parte, Lourdes Espinosa, directora de la Cátedra Universitaria Promobienestar, recalcó que “la metodología se basa en siete sesiones grupales online, en las que se enseñan herramientas de gestión emocional. Incluyen sesiones personalizadas basadas en los factores de riesgo individuales e incorporan módulos adicionales para incidir en factores de riesgo como la discriminación o rechazo social, malos hábitos de vida saludables y la soledad no deseada o situaciones de estrés”. Del mismo modo, se incluye una sesión de seguimiento, de recuerdo tras el fin de la intervención, a fin de mantener las ganancias a largo plazo, de al menos doce meses.Espinosa puso el acento en “la importancia de la prevención en la salud mental de los jóvenes. Si podemos dotarlos de habilidades y de resiliencia, los datos nos dicen que esas personas ya no desarrollarán problemas y esto repercute en un menor coste sanitario y económico y un mejor rendimiento académico”.