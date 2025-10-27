Europa reconoce a la Diputación de Córdoba por su fomento de la participación ciudadana

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA (ARCHIVO)

El compromiso de la Diputación de Córdoba con la divulgación de asuntos comunitarios le ha valido el reconocimiento de la Unión Europea (UE), que ha declarado a la institución provincial, a través de la Oficina Europe Direct, como "Embajadora de la Ciudadanía Europea", una distinción que desde el 11 de julio aparece recogida en la web del Ejecutivo comunitario. Un reconocimiento que, a nivel nacional, ostentan cuatro entidades, de las que dos son Administraciones públicas: la Diputación y el Gobierno de Canarias.Pocos podrían pensar en los avances logrados en los 75 años transcurridos desde la Declaración de Schuman del 9 de mayo de 1950, en la que se llamaba a la unidad de los países europeos. Fue necesaria la firma de varios acuerdos y tratados, hasta llegar al de Lisboa de 2009, para alcanzar la creación de facto de la mayor unidad transnacional, no solo económica, como se vio en sus inicios, sino también social y política.Los avances en los instrumentos democráticos europeos fueron, sin duda, uno de los mayores logros. Y, entre ellos, cabe destacar la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), recogida en el artículo 11 del Tratado de Lisboa y con la que se da la posibilidad de participación de la ciudadanía en la creación de la legislación comunitaria.“Estamos hablando de un importante instrumento de democracia participativa que permite que aquellas propuestas que nazcan de la inquietud de la ciudadanía y reúnan al menos un millón de apoyos de personas de al menos siete países puedan ser estudiadas por la Comisión para su tramitación legislativa”, explicó Sara Alguacil, delegada de Juventud de la Diputación de Córdoba, área a la que se adscribe la Oficina Europe Direct.Desde la incorporación de este derecho en la llamada Constitución Europea se han atendido diez peticiones, entre las que se encuentran la protección de las abejas para garantizar un futuro agrícola, la consideración del agua como un bien público o la petición sobre la utilización de pesticidas como el glifosato.Sobre la ICE, Alguacil afirmó que “la Unión Europea dio un paso de gigante al incluir esta posibilidad, que estaba reconocida en las constituciones nacionales, pero no a nivel comunitario”. Sin embargo, añadió que “también es cierto que existe un gran desconocimiento sobre este mecanismo y su trascendencia, de ahí el compromiso de la Diputación, a través de la Oficina Europe Direct, en la sensibilización de la población sobre este mecanismo de participación”, cuya utilización se hizo más accesible a partir de 2020, cuando se aprobó el Reglamento 788 que la regula.La responsable de la Oficina Europe Direct recordó que “hasta el momento han sido once los proyectos que, nacidos de la iniciativa popular, han llegado al corpus legislativo continental con propuestas muy importantes”. Las entidades incluidas como embajadoras de la Iniciativa Ciudadana Europea “contribuimos a su difusión, fomentando el debate y capacitando a los ciudadanos para actuar en las causas que les preocupan”, aclaró Alguacil.Entre las funciones que se les atribuyen se encuentran “difundir contenidos de las ICE en nuestros canales de comunicación, acercar a los ciudadanos los mensajes de la ICE, apoyo en la identificación y captación de líderes de opinión o apoyo en el diseño y promoción de eventos”, detalló la delegada.Precisamente, una de las campañas de difusión creada por la Diputación de Córdoba fue seleccionada por la Unión Europea como una buena práctica. “Estamos muy satisfechos con este reconocimiento europeo a nuestro trabajo de difusión, una línea que queremos seguir impulsando, puesto que es necesaria la implicación de las administraciones en la construcción de la identidad europea”, concluyó Alguacil.