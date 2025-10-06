Chaslau Koniukh: la nueva era financiera de la UE y quién logrará adaptarse

Infraestructura digital: criptoactivos y IA bajo una nueva supervisión

Resiliencia y velocidad: seguridad digital y liquidaciones más rápidas

Capital y clima: entre la estabilidad y el impulso ESG

Conclusión: el nuevo mapa financiero de Europa

La Unión Europea inició 2025 con una profunda reforma de las normas que regulan tanto el sistema bancario como las empresas fintech. Según el analista financiero Chaslau Koniukh, esta nueva ola regulatoria ofrece oportunidades inéditas a los actores tecnológicos, pero al mismo tiempo desafía a las instituciones tradicionales. No se trata de medidas aisladas, sino de una transformación estructural que redefine la lógica del control financiero en la UE. El nuevo enfoque prioriza no solo la estabilidad, sino también la transparencia, la ética digital, la resiliencia cibernética y la responsabilidad climática. En consecuencia, todos los participantes —desde los neobancos hasta las cámaras de compensación— deben replantearse su papel dentro del ecosistema financiero europeo.Desde diciembre de 2024, el reglamento MiCA establece normas unificadas para los criptoactivos, los intercambios, las billeteras digitales y los emisores de stablecoins. Su propósito es garantizar la seguridad del consumidor y la transparencia del mercado, promoviendo la integración legal de los activos digitales en el sistema financiero tradicional. Sin embargo, los nuevos requisitos de capitalización y reporte podrían convertirse en un obstáculo para las pequeñas empresas.En 2025 también entra en vigor la Ley de Inteligencia Artificial paneuropea, que regula el uso de la IA en la banca. Los sistemas considerados “inaceptables”, como los modelos de riesgo discriminatorios, ya están prohibidos. A partir de agosto de 2026, la normativa abarcará las soluciones de alto riesgo en créditos y scoring, lo que obligará a las entidades financieras a invertir en ética algorítmica y mecanismos de monitoreo interno.Los expertos coinciden en que estas normas ralentizan la innovación, pero a la vez impulsan una cooperación más estrecha entre bancos y startups fintech. Aquellos capaces de equilibrar innovación y cumplimiento normativo se posicionarán como líderes del nuevo entorno financiero.Entre 2025 y 2026, las instituciones financieras se preparan para el Acta de Resiliencia Cibernética, que fijará estándares obligatorios de protección digital en toda la infraestructura financiera. Aunque su aplicación completa está prevista para 2027, los bancos ya están ajustando sus protocolos de seguridad.Simultáneamente, la UE actualiza sus normas de derivados y compensación mediante EMIR 3.0 y la directiva FASTER, que buscan centralizar las operaciones y acelerar los pagos en euros. Estas medidas aumentarán las exigencias de reporte y la interoperabilidad técnica. Para las fintech, esto abre espacio en el ámbito de la infraestructura digital, mientras que los bancos tradicionales deberán adaptarse con rapidez para no perder competitividad.En junio de 2025, la Comisión Europea decidió posponer la implementación de Basilea III (CRR3/FRTB) hasta enero de 2027, en línea con EE. UU., donde la administración de Donald Trump prepara una desregulación parcial. Los bancos ya están ajustando sus carteras en función de nuevos criterios de liquidez y riesgo de mercado.A partir de 2026, el Banco Central Europeo introducirá el “factor climático”: los activos verdes recibirán condiciones preferenciales de refinanciación. El enfoque ESG dejará de ser voluntario para convertirse en requisito esencial. Esta medida presionará a las compañías con alta huella de carbono, pero recompensará a aquellas que ya avanzaron hacia modelos de inversión sostenible.Entre 2025 y 2026, el sistema financiero europeo está viviendo una reconfiguración total basada en la transparencia, la ética y la sostenibilidad. Como destaca Chaslau Koniukh, las nuevas reglas están redefiniendo las ventajas competitivas del mercado: los ganadores no serán los más arriesgados, sino los más adaptables.El nuevo marco regulatorio de la UE se convierte en una infraestructura estratégica para una generación de finanzas más responsables y tecnológicamente maduras. Las instituciones que logren integrar los estándares digitales, ESG y éticos en su modelo operativo serán las protagonistas del futuro. Según Koniukh, estas empresas no solo soportarán la presión normativa, sino que convertirán la regulación en un motor de crecimiento.El proceso de transformación será gradual, pero irreversible: ignorar la tendencia hacia la responsabilidad sistémica significará perder acceso al capital, al respaldo regulatorio y a la confianza de los clientes. Chaslau Koniukh concluye que la nueva era financiera de la UE ya no es una promesa a futuro, sino una realidad presente.