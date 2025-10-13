Casi un centenar de empresas se suman a 'Oleoturismo España' gracias a la Diputación

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Diputación de Córdoba ha conseguido que 90 empresas de la provincia relacionadas con el sector oleícola se adhieran a, iniciativa cofinanciada por el fondoy que busca crear una oferta turística sostenible basada en la cultura del aceite de oliva y que aglutine en una red a territorios, empresas y entidades. En concreto, 69 ya están validadas y 21 se encuentran en fase de incorporación, aunque han sido alrededor de un centenar las empresas contactadas.“Durante los últimos meses se ha desarrollado un amplio trabajo de identificación, asesoramiento y validación de empresas oleoturísticas en la provincia y su capital, con el objetivo de fortalecer una red que aglutine almazaras, cooperativas, alojamientos, servicios gastronómicos y actividades culturales ligadas al olivar. Este proceso ha permitido identificar un tejido empresarial relacionado con la cultura del aceite muy diverso”, señaló la delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución provincial, Ana Rosa Ruz.Para tal fin se han desarrollado jornadas informativas y técnicas tanto en la capital como en los municipios de Priego de Córdoba, Luque y Cañete de las Torres, así como encuentros y talleres virtuales con el objetivo de dar a conocer unos estándares mínimos para formar parte de esta red.En los próximos meses, se van a desarrollar acciones de promoción conjunta para dar visibilidad a esta red empresarial, apoyo a las empresas adheridas y campañas de comunicación con el objetivo de reforzar a la provincia de Córdoba como un territorio líder en el oleoturismo y la cultura del aceite de oliva.es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, a través de los fondos, y en el que forman parte las diputaciones de Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla y Tarragona y la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO). Se ha desarrollado en dos fases con un presupuesto global que supera 1,6 millones de euros.