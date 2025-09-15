Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/09/2025
Electricistas (Córdoba)Se necesitan dos oficiales de primera electricistas para trabajar en Córdoba en instalaciones de edificios y viviendas. El puesto requiere una experiencia mínima de doce meses en la ocupación y contar con la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. Se ofrece contrato laboral fijo discontinuo a jornada completa, con horario de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas, así como salario bruto mensual de 1.500 euros, con las pagas extras prorrateadas. La oferta está dirigida a profesionales electricistas con disponibilidad para incorporarse en la fecha prevista y cumplir con las funciones asignadas. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/09/2025
Operario de planta (Lucena)Se oferta un puesto de operario u operaria de planta para gestión de residuos en Lucena. Las tareas a desempeñar incluyen el manejo de carretilla, la colocación y vaciado de contenedores, la clasificación de metales y residuos, así como la realización de pesajes. El contrato será de carácter laboral temporal, con una duración estimada de 90 días, a jornada completa y con un salario bruto mensual de 1.184 euros, sin pagas extras prorrateadas. El horario de trabajo será de mañana, a partir de las 8:00 horas. Es requisito indispensable disponer del carné de operador-conductor de carretilla elevadora. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/09/2025
Delineantes (Puente Genil)Una empresa del sector industrial con sede en Puente Genil busca incorporar a dos delineantes proyectistas para el desarrollo de piezas destinadas a la fabricación en taller, la elaboración de planos de fabricación y montaje, así como tareas de diseño industrial. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 7:00 a 15:00 horas y un salario bruto mensual de 1.400 euros, con pagas extras prorrateadas. Los candidatos y candidatas deben acreditar al menos seis meses de experiencia en el puesto y contar con formación mínima de técnico superior en proyectos de edificación o equivalente. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/09/2025
Técnico láser (Córdoba)Una empresa consolidada en el sector de la estética y en plena expansión, con más de cincuenta centros entre propios y colaboradores, busca un técnico o técnica láser para incorporarse en Córdoba. El contrato será laboral indefinido a jornada parcial de veinte horas semanales, con un salario bruto mensual de 750 euros y pagas extras prorrateadas. El horario se desarrollará de 10:00 a 14:00 o de 16:00 a 20:00 horas, en función de la agenda de los centros colaboradores. Se requiere vehículo propio y permiso de conducir tipo B. La compañía ofrece formación práctica inicial y posibilidades de crecimiento profesional. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/09/2025
Director/-a de Escuela Infantil (Montalbán de Córdoba)El Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba oferta un puesto de dirección de escuela infantil, destinado a profesionales con titulación de maestro o maestra en Educación Infantil, grado en Educación Infantil, grado en Maestro de Educación Infantil o grado en Magisterio de Educación Infantil. Entre las funciones principales destacan la dirección pedagógica y asistencial, la coordinación de actividades del centro, la jefatura del personal, la relación con las familias y la elaboración de programas y evaluaciones. Se ofrece contrato laboral temporal de 180 días, a jornada completa, con horario de 8:00 a 15:00 horas y un salario bruto mensual de 2.762 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/09/2025
Auxiliar de enfermería (Lucena)Una residencia de mayores en Lucena ofrece un puesto de auxiliar de enfermería para cubrir las funciones propias de la ocupación según el convenio vigente. El contrato será laboral temporal con una duración estimada de 90 días, a jornada parcial de 129 horas mensuales. El horario se organizará en turnos de mañana, tarde o noche, y el salario bruto mensual asciende a 1.006 euros, sin incluir pagas extraordinarias. Para optar al puesto se requiere formación relacionada con sanidad, enfermería y atención a enfermos o con servicios socioculturales y trabajo social. La incorporación está prevista para el 1 de octubre de 2025. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/09/2025
Técnicos para 'Orienta' (Córdoba)Se buscan dos técnicos o técnicas del programa Orienta y Acompañamiento a la Inserción para trabajar en Córdoba dentro de FAISEM, en los programas de apoyo social dirigidos a personas con trastorno mental grave. El puesto requiere cumplir con los perfiles definidos en la Orden de 26 de septiembre de 2014, que establece la titulación, formación y experiencia necesarias para garantizar la idoneidad profesional. Las funciones incluyen la orientación laboral y el acompañamiento integral a las personas participantes para favorecer su integración en el mercado de trabajo. Se ofrece contrato laboral temporal de 365 días, a jornada completa, con salario bruto mensual de 1.800 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/09/2025
Chófer asistencia en carretera (Baena)Una empresa de Baena necesita cubrir un puesto de chófer o chófera de asistencia en carretera para realizar traslados de vehículos accidentados o averiados. La oferta contempla un contrato laboral indefinido, a jornada completa, con un horario de 8 horas diarias y un salario bruto mensual de 1.500 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. Entre los requisitos imprescindibles figuran disponer del carné de conducir C con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y tarjeta de tacógrafo digital. Se valorará la experiencia previa como conductor o conductora de camión. El nivel formativo mínimo exigido es el título de graduado escolar. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/09/2025
Electricista (Montilla)Una empresa de Montilla ha abierto un proceso de selección para incorporar a un electricista o electricista de mantenimiento y reparación. Las funciones del puesto incluyen la instalación y mantenimiento de cuadros eléctricos industriales, el montaje y conexionado de maquinaria y sistemas eléctricos, así como el diagnóstico y reparación de averías. También se requiere interpretar planos y esquemas, revisar sistemas de automatización y motores, y realizar pruebas de puesta en marcha de instalaciones. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con horario de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00, y un salario bruto mensual de 1.800 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/09/2025
Camareros (Cabra)Un establecimiento de Cabra necesita incorporar a camareros y camareras para atender a los clientes tanto en barra como en mesa, así como para recoger y limpiar el comedor. El puesto requiere contar con carné de moto o coche y disponer de vehículo propio para el desplazamiento al centro de trabajo. Se ofrece contrato laboral fijo discontinuo, a jornada parcial, bajo la modalidad de jornada semanal de 20 horas, en horario de 13:00 a 17:00. La retribución establecida asciende a un salario bruto mensual de 785 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. En total, se convocan tres vacantes. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/09/2025
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM