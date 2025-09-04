Montilla abre hoy la 70.ª edición de su Fiesta de la Vendimia

Un programa que combina tradición y experiencias únicas

El Túnel del Vino: una cita para saborear Montilla

Una fiesta con gran arraigo histórico

se prepara para vivir,unade la, que este año cumple setenta ediciones consolidándose como. La cita llega, con el aliciente de contar como ciudad invitada con la localidad zaragozana de, hermana en la cultura vitivinícola.La de este 2025 será una. No solo porquedesde que Montilla decidió, sino también porque coincide con lasde la, patrona del noble gremio de la vid y el vino, que volverá a ser protagonista en elque volverá a desarrollarse en la Plaza de La Merced.Elde la 70.ª edición de la Fiesta de la Vendimia, obra de, rinde tributo a la. Su propuestay colores que se funden con elsobre une iconos como las uvas y los catavinos. Una imagen quecon la identidad actual de Montilla.Pese a que laarranca esta misma noche, con lay el pasacalles de lade Montilla, algunos de los actos previos de estaya han tenido lugar.De este modo, laacogió el pasado 21 de agosto el, honor que en esta edición ha recaído en los jóvenes montillanos, presentados por laJunto a ellos, formarán parte de lael resto de participantes que presentaron los colectivos y asociaciones vecinales que quisieron formar parte de este sorteo:, propuestos por laDe igual modo, representarán a Montilla durante lalas parejas formadas por, en representación de la, de la; y, por laNueve días después, el pasado sábado, el Complejo Envidarte, un festival que se ha convertido enpara la ciudad y en. Medio siglo después de su primera cita,en una velada quede una tierra que respira arte por los cuatro costados.La fiesta comenzará oficialmente esta noche con elque, a partir de las 21.00 de la noche,desde el. A las 21.30 de la noche, la, enclavada en la Plaza de la Aurora, acogerá el, a cargo deUna hora más tarde, lavolverá a formar parte de la programación de la Fiesta de la Vendimia, con un concierto que,, volverá a convertirse eny que deleitará al público con, bajo la batuta del montillanoEl viernes 5 llegará una de lasde esta edición:. Así se denomina laque transformará las centenariasen escenario vivo de una. La iniciativa, concebida como una, estará dirigida por el reconocido dramaturgo montillanoy ha logrado colgar el cartel depese a ofrecer cuatro pases diarios para grupos de 25 personas.Entre la programación de la fiesta, queen la, y que, destaca ela cargo de. El economista castreño, presidente de la, dely de las, será además nombradode esta septuagésima edición.El acto, que se desarrollará en elde, también acogerá la proclamación decomoy decomo. Tras el acto institucional, la música tomará la caseta de la Asociación de Vecinos "Gran Capitán" —con las actuaciones dely del humorista— y la Plaza de La Merced, donde se darán cita el(Tributo a la Edad de Oro del Pop Español).Junto con una, que incluye el, el domingo 7 de septiembre está reservado para el: lay la. Antes se habrá celebrado en el Patio de La Marquesina de Pérez Barquero laorganizada por la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas y, tras la misma, lade Nuestra Señora de las Viñas, que contará con el acompañamiento de laFinalmente, el lunes 8 de septiembre,, arrancará por la mañana con unorganizados por la Asociación de Vecinos "Gran Capitán" y, ya por la noche, a partir de las 22.00 horas, con ladeserá el, que se desarrollará del 5 al 7 de septiembre en el, donde se reunirándede la, incluyendo vinos, vinagres, vermús y destilados.Entre las firmas participantes estarán, Bodegas Olivares, Bodega Rockera Cabriñana, Lagar de la Salud, Finca Buytron, Bodegas Galán Portero,, Lagar La Inglesa, Lagar Blanco, Lagar La Primilla,, Lagar Los Borbones, Lagar Cañada Navarro-Los Insensatos,, Bodegas Maillo, Bodegas Marenas, Miguel Castro Maillo, Bodegas Navarro, Bodegas Navisa,, Bodegas del Pino,y Sopla Levante.Por 2,00 euros, los asistentes recibirán undiseñado con la imagen dey podrán recorrer las: finos, amontillados, olorosos, palos cortados, espumosos, vermuts y vinagres. Cada referencia dispondrá depara conocer sus características.La, que cuenta con una trayectoria más que destacada en el mundo del vino —no en vano, fue designada—, será la, en la que “los asistentes, con una filosofía cuyo concepto puede asimilarse más a las citas rápidas: catar muchas referencias en un espacio concreto,para enamorarte de aquellas que realmente te hagan vibrar”.De este modo, else convertirá, en palabras de Mara de Miguel, en “undonde todas las bodegas podrán mostrar también aquellasque elaboran y que son menos conocidos”. La actividad incluirá también: el viernes intervendrá; el sábado lo hará, de Bodegas Navarro; y, el domingo, cerrará, cuya responsable hablará de sostenibilidad y enoturismo.La Fiesta de la Vendimia tiene su origen en lay es. Fue concedida en virtud de una instancia dirigida alporen nombre dey del procurador general montillano. En 1816, elautorizó la celebración de la feria durante los tres primeros días de septiembre.La Fiesta de la Vendimia fueel 10 de diciembre de 1974, tras la celebración de dieciséis ediciones. En el expediente relacionado con la declaración de Interés Turístico de la Fiesta, que, se establecía que “el día 13 de noviembre de 1955,, se reunieron para fundar la Hermandad que bajo el título y patrocinio de Nuestra Señora de las Viñas, había de agrupar a todos los que de alguna manera están”.