José Antonio Hernández | El rescate de Pelete

Para formular mi juicio crítico sobre los mensajes y sobre la calidad literaria de este breve relato, parto del supuesto de que la afición a la lectura y a la escritura e, incluso, al cultivo de los valores humanos se originan en la primera infancia cuando aún no sabíamos leer ni escribir.Aquellos cuentos que nos repetían una y otra vez nuestras madres para que nos durmiéramos apaciblemente constituyen unas fértiles semillas que, después, fueron germinando en el gusto por las melodías y por los ritmos de unos relatos que nos sorprendían, despertaban nuestra curiosidad, y nos estimulaban sensaciones y sentimientos gratos y reiteradas fantasías.Si, además, tenemos en cuenta que los dibujos ejercen un protagonismo esencial para crear en los niños la convicción de que los personajes en ellos representados, además de reales, tienen mucho que ver con sus vidas, comprendemos la importancia que concedemos a esta obra que relata cómo Pelete, un pequeño y tierno dragón, regalo del abuelo a Pablo y a su hermana, se emociona por la cariñosa acogida de los dos nietos.Si el dragón muestra su gratitud por la ternura de los niños, éstos responden que “¡Los amigos se socorren, / y se quieren ya por siempre!”. Especial poder sugestivo poseen los multicolores dibujos de avispas, hormigas y luciérnagas, de un gato y un árbol, y de las rojas manzanas que Pablo regala a su amigo.Este nuevo libro de Mercedes del Pilar Gil Sánchez me sigue evocando a Gloria Fuertes y a Juan Ramón Jiménez por su exquisita sencillez y espontaneidad y, sobre todo, por su habilidad para redescubrir en la realidad cotidiana lo más auténtico de la vida humana, de su vida y de la vida de los lectores más pequeños y logra que los juegos infantiles, además de deliciosos, generen sensaciones emociones y pensamientos que influyen en nuestras conductas.Esta obra es también una amable invitación para que nos animemos a contar y a escribir esas ingenuas historias, que nos hacen revivir experiencias siempre importantes, transmiten nuestros legados más valiosos a nuestros descendientes y reafirman nuestra identidad familiar.Mercedes del Pilar Gil Sánchez.Río Arillo.2025.979-8378281794.