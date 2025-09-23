El Festival de Microcine de Montilla alcanza su séptima edición



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Lavolverá a convertirse encon la séptima edición del, una cita que se celebraráy que apuesta pory los productos de la tierra.La iniciativa, impulsada por la, bajo la supervisión del director y productor montillano, busca no solo, sino tambiéna través de unque combina proyecciones, catas dirigidas de vino y actividades paralelas.El certamen abrirá sus puertasen el Salón de Actos de ladonde, a las 20:30 de la tarde, tendrá lugar unque marcará el inicio de cuatro intensas jornadas en torno a la creación cinematográfica.Al día siguiente, el, elacogerá en horario de mañana, de 11:00 a 13:00 horas, una. Por la noche, el festival se trasladará hasta el, donde a las 20:30 horas se celebrará unaLa programación continuará elen un entorno muy especial, las instalaciones de, que abrirán sus puertas a las 20:30 horas para recibir al público. Elllegará elcon laen el Teatro Garnelo a partir de las 19:30 horas, en la que se entregarán los premios y se proyectarán losLa cita culminará esa misma noche, a las 22:30 horas, en el, donde la tradicional posgala volverá a reunir aen un ambiente festivo y en unde primer orden.Durante la presentación del festival, el alcalde de Montilla,, subrayó la importancia de esta cita que. “Se ha consolidado como una cita imprescindible del septiembre cultural”, afirmó el primer edil, quien recalcó, además, laPor su parte, el director del festival, Dany Ruz, puso de relieve elque ha permitido mantener el proyecto. “Llegar a siete ediciones no ha sido sencillo, pero sí muy gratificantey empresarial”, señaló Ruz, quien destacó también la, conrecibidos, de los que se han seleccionado 15, seis de ellos candidatos a losLa organización ha querido contar este año con un, que asumirá la presidencia del jurado. El actor sevillano, que inició su carrera en el teatro como miembro fundador de la compañía, se convirtió engracias a su papel deen la serie, emitida enSullegó más tarde con, donde dio vida a, uno de los personajes más entrañables de la exitosa producción de. Además de estos títulos, Tous ha participado en series como, y en películas como, donde interpretó al golpista. Su presencia en Montilla supone, sin duda, unque, este año, refuerza así suEltambién se ha implicado de manera activa en el certamen., gerente de Bodegas Robles,, resaltó el valor simbólico del evento. “Combina cine, vino y gastronomía, reforzando la”, manifestó.Por su parte,, propietario dely presidente de Ademo, recordó el compromiso que mantienen con el festival desde sus inicios. “Desde la primera edición hemos”, remarcó.De igual modo, el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad,, vinculó la celebración del festival a la estrategia de la, adherida a la. En sus palabras, “el festival refuerza el posicionamiento de la ciudad como e”.La séptima edición del Festival de Microcine no solo ofrece unen formato corto, sino que también se presenta como uny las tradiciones de Montilla vinculadas a los vinos de laCon actividades repartidas en enclaves diversos, el certamen. Y, todo ello, con un. Las inscripciones están disponibles, hasta completar aforo,