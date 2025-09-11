Carlos Serrano | Un pintalabios británico

CARLOS SERRANO MARTÍN

ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

Advierto que no es de esas anécdotas que escuchas una y otra vez sin cansarte nunca de ella. Pero antes de que un pésimo orador meta la pata, y se deje detalles en el tintero, prefiero contarla yo en estas líneas. Cumplía veintitrés años. Se celebró como deben celebrarse estos acontecimientos. Buenos amigos, alcohol, y una ciudad por quemar.Allí estaba ella. Lloraba por la mala leche de una ciudad que se reía de su acento, cuando en realidad hablaba mejor el idioma que muchos de sus habitantes. Hicieron caso omiso cuando dentro de aquella discoteca les pidió por favor que le dieran su pintalabios que se había caído al suelo. Es difícil ser un caballero estando borracho.Hicieron elgraciosete para hacerla reír, mereció la pena. Hablaron de cosas sin importancia. Echaba de menos Londres, estaba harta de intentar hablar bien el español. Entre sollozo y sollozo, soltaba todos los insultos que se le venían a la cabeza contra España. Ahí empezó a perder el encanto. Pero se quedaron tranquilos al ver que lo básico del idioma lo aprendió a la perfección.La charla duró lo suficiente para que empezaran a fijarse en que la muchacha no estaba del todo mal. Cuando no insultaba a su país y hablaba sobre ella era agradable su compañía. Tras conocerla diez minutos, se dieron cuenta de que no estaban muy orgullosos de su comportamiento, no les hubiera costado nada agacharse. Cuando llegó el momento de la invitación al desayuno para pedir perdón, se fue por donde había venido. Unos besos de despedida antes de que cada cual siguiera su camino.Cuando el reloj marcaba las seis y media de la mañana, solo uno de ellos soltó la pregunta que les pasaba a todos por la cabeza: ¿No podríamos haber tenido esta conversación unas horas antes dentro de la discoteca y con menos alcohol en sangre? Él mismo respondió: "hay conversaciones que deben tener lugar cuarenta y cinco minutos antes de que nadie empiece hablar".