Ademo y el Ayuntamiento lanzan la nueva campaña de Bonos de Comercio



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Elha presentado, junto a la, la sexta edición de la campaña de Bonos de Comercio, una iniciativa dotada con 30.000 euros que busca reforzar la compra en los establecimientos de proximidad y ofrecer un alivio económico a los consumidores.La campaña se desarrollará en dos fases, dotada con 15.000 euros cada una. La primera oleada arrancará el próximo lunes 29 de septiembre y pondrá en circulación un total de mil bonos de 5,00 euros y otros mil de 10,00 euros, que los clientes podrán canjear en cualquier comercio local adherido a la iniciativa.El teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, ha destacado que los bonos suponen “una ayuda directa a la ciudadanía y un impulso al comercio local, fomentando que los clientes fidelicen sus compras en Montilla”. Además, ha señalado que “la campaña apuesta por la digitalización”, ya que los bonos se distribuirán exclusivamente a través de la aplicación móvil, disponible enEl sistema de uso de los bonos será íntegramente digital. Una vez descargada la aplicación, el ciudadano deberá mostrar su código QR al comercio para desbloquear el bono. Después, podrá seleccionar el establecimiento en el que quiere realizar la compra, activar el descuento y, nuevamente mediante el QR, confirmar el canje en caja. Este procedimiento, que sustituye a la recogida física de bonos de años anteriores, permite una gestión más ágil y accesible para todos los usuariosAna Jiménez, gerente de Ademo, ha recalcado que la iniciativa busca tanto facilitar el acceso a los descuentos como reforzar la economía local. “Comenzamos esta primera oleada de 15.000 euros, que se traduce en 1.000 bonos de 5,00 euros y 1.000 bonos de 10,00 euros, puestos a disposición de la ciudadanía a partir del lunes 29 de septiembre y disponibles hasta que se agoten”, ha explicado.Para dar a conocer la iniciativa y resolver dudas, Ademo habilitará puntos de información en la puerta del Ayuntamiento durante el día de mañana y este próximo lunes, 29 de septiembre, en horario de mañana. Allí, varias azafatas atenderán a ciudadanos y comerciantes para explicar el funcionamiento de la aplicación y facilitar el acceso a los bonos.Con este proyecto, el Ayuntamiento de Montilla y Ademo reafirman su apoyo a autónomos y pequeñas empresas del municipio, impulsando la dinamización económica mediante una fórmula que beneficia a comerciantes y consumidores por igual.