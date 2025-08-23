Tragedia en Fernán Núñez: un fallecido y un herido tras un choque frontal en la CO-3203

Un grave accidente de tráfico en la carretera comarcal CO-3203, a su paso por el término municipal de Fernán Núñez, se saldó anoche con la muerte de una persona y con otra herida de consideración. El siniestro, que se registró en torno a las 21:20 de la noche, ha teñido de luto esta vía secundaria que conecta Fernán Núñez con Espejo y que desemboca en la carretera nacional N-432.Según han detallado fuentes próximas a la investigación, el suceso se produjo tras la colisión frontal entre dos turismos, por motivos que están siendo investigados. El impacto fue tan violento que uno de los vehículos comenzó a arder, lo que obligó a movilizar de inmediato a un amplio dispositivo de emergencias.Desde el centro coordinador del 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, se activó a los Bomberos del Parque de Montilla, adscrito al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, que trabajaron contrarreloj para excarcelar a los implicados en el siniestro.Al mismo tiempo, agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil aseguraban la zona y regulaban la circulación, mientras que el personal médico que había movilizado el Centro de Emergencias Sanitarias (CES 061) ofrecía la primera asistencia a los heridos.Tras una valoración inicial, los sanitarios decretaron el traslado urgente de una persona herida al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Por desgracia, los mismos efectivos sanitarios confirmaron el fallecimiento de una de las personas implicadas en el siniestro, cuya identidad no ha trascendido por el momento.El accidente de anoche ha vuelto a poner sobre la mesa el riesgo que entrañan los desplazamientos por carreteras secundarias, donde un despiste o una maniobra inesperada pueden derivar en tragedia. Mientras tanto, la Guardia Civil de Tráfico mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas exactas de esta colisión que ha dejado tras de sí una víctima mortal y otra persona herida.