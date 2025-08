Sanitarios, sindicatos y plataformas protestan en Córdoba por la falta de médicos

La Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba fue ayer escenario de una protesta en la que sindicatos, plataformas ciudadanas y partidos políticos alzaron la voz contra el deterioro de la atención médica en la provincia de Córdoba. La concentración, convocada por Mareas Blancas y organizaciones sindicales como UGT Servicios Públicos, contó también con la participación de representantes del PSOE, Izquierda Unida (IU) y miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla, entre otros colectivos, que denunciaron una situación que calificaron de “crítica”, especialmente en el Distrito Sanitario Guadalquivir y en la zona sur de Córdoba.La secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos Córdoba, Mari Carmen Heredia, lamentó que la oferta de plazas médicas en la provincia haya resultado “insuficiente y desatendida”. “Hace unos días hubo un acto único en toda Andalucía de médicos de Atención Primaria y de pediatras en el que se ofertaron en toda la comunidad 457 plazas de médicos de familia, 29 para Córdoba, de las que sólo se han cubierto 12 plazas, quedando un 58,62 por ciento de ellas descubiertas, lo que supone un importante incremento en la desatención sanitaria en nuestra provincia”, señaló.Una situación que se repite, según explicó, en el ámbito de la Pediatría. “De las 187 plazas que se han ofertado, ocho han sido para Córdoba y solo se han cubierto tres, por lo que ha quedado un 62,5 por ciento de plazas sin cubrir, algo sumamente grave que afecta a los menores en una época del año en la que estos asumen mayores riesgos por las vacaciones, el calor y las situaciones propias de estas fechas”, recalcó la dirigente sindical.Heredia puso el foco en localidades como Nueva Carteya o Doña Mencía donde, a pesar de contar con más de 5.000 habitantes, la atención médica es muy limitada. “Debe haber tres médicos y un pediatra y, sin embargo, sólo hay un médico y un pediatra que únicamente va una vez a la semana, una situación que se repite exactamente igual en Doña Mencía”, denunció.Además, advirtió de que “se han ofertado en Córdoba interinidades que no estaban previstas, pero la Zona Sur ha quedado sin cubrir porque están ofertando contratos de un mes y aquellos profesionales que podían decidir, ante la falta de médicos en toda la provincia, han preferido quedarse en la capital, algo que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) debería haber previsto”.De igual modo, la portavoz de UGT denunció que “las zonas de urgencia se cubren habitualmente con un Equipo Movilizable de Cuidados Avanzados (EMCA) en la zona Sur, compuesto por un enfermero y un técnico en Emergencias Sanitarias que deben ser asesorados por médicos de los centros más cercanos por vía telefónica, asumiendo la responsabilidad de unos diagnósticos sin que estos médicos hayan podido ver ellos mismos a los pacientes, por lo que demandamos que un médico acompañe siempre a estas unidades para evitar fallos diagnósticos y ofrecer las garantías de calidad asistencial que la ciudadanía merece”.En esta misma línea se expresó la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, que acusó al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla de haber “atracado la sanidad pública para ponerla al servicio de la sanidad privada”.Crespín, que estuvo acompañada por dirigentes socialistas de toda la provincia, aseguró que el presidente de la Junta está cometiendo “el mismo atraco” que protagonizó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparando su gestión con la del actual mandatario andaluz. “Atracó a las instituciones como estamos viendo en la investigación judicial de su caso, mientras que el presidente andaluz atraca la sanidad pública en beneficio de las clínicas privadas”.Crespín expresó su respaldo a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos desplazados desde municipios como Nueva Carteya y Doña Mencía. Durante su intervención ante los medios, insistió en que el Ejecutivo andaluz aún no ha cumplido con el compromiso de dividir en dos el Área de Gestión Sanitaria Sur, con una estructura específica para la Campiña Sur, reservando el Hospital de Montilla y el Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) de Puente Genil para sus habitantes, y otra para la Subbética, centrada en el Hospital Infanta Margarita de Cabra.“Lo dije en Hornachuelos esta semana y lo vuelvo a decir hoy: no hay día en el calendario en que no denunciemos recortes sanitarios en cualquier punto de la provincia, porque lo que tendría que ser un verano tranquilo por los buenos datos económicos, turísticos y de empleo que tenemos gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, es un verano negro y nefasto por culpa de Moreno Bonilla”, comentó la líder socialista.Sobre el denominadodel Servicio Andaluz de Salud, que ha clausurado todos los centros de salud por las tardes y cerrado alrededor de 300 camas hospitalarias en Córdoba, Crespín fue tajante: “Es el Plan de Verano de Moreno Bonilla, sin camas, sin profesionales y sin vergüenza”.Las organizaciones convocantes anunciaron que seguirán movilizándose si no se produce una rectificación inmediata de la política sanitaria del Gobierno andaluz. Para la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla, la situación actual no sólo compromete la salud de la ciudadanía, sino también el propio sistema público, al que califican como “gravemente amenazado”.