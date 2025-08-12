Nuevas ofertas de empleo

Ir al contenido principal

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.


Asesor/-a jurídica (Priego de Córdoba)

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba oferta un puesto de asesor o asesora jurídica del Centro de Información a la Mujer y apoyo a Secretaría General, en sustitución de su titular durante una incapacidad temporal. El contrato es de interinidad, a jornada completa, con horario de 08:00 a 15:00 y salario bruto mensual de 3.123 euros. Se requiere grado o licenciatura en Derecho, así como formación acreditada de al menos 200 horas en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y experiencia mínima de un año en esta materia en entidades públicas o privadas, incluyendo la relacionada con violencia contra las mujeres. Oferta disponible en este enlace.
Camarero/-a (Córdoba)

Establecimiento de Córdoba ofrece un puesto de camarero o camarera para la atención de mesas, con capacidad para llevar bandeja y manejar PDA. El contrato es laboral indefinido, a jornada completa, con turno de ocho horas y salario bruto mensual de 1.385 euros, con pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere experiencia mínima de doce meses en la ocupación de camarero de barra y dependiente de cafetería. La persona seleccionada deberá atender a los clientes en sala, garantizar un servicio ágil y correcto y cumplir con las tareas propias del puesto, manteniendo el orden y la limpieza en el área de trabajo. Oferta disponible en este enlace.
Maquinista para excavadora (Córdoba)

Empresa de Córdoba incorpora a su plantilla a un maquinista excavadora para labores propias del manejo de maquinaria de transporte de tierras. El contrato es laboral indefinido, a jornada completa, con salario bruto mensual de 1.600 euros y pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere formación en movimiento de tierras y curso de prevención de riesgos laborales, así como titulación mínima de graduado escolar o equivalente. Se valorará contar con al menos 24 meses de experiencia en la ocupación y disponer de permisos de conducir C y C+E. La persona seleccionada será responsable del uso seguro y eficiente de la excavadora en las tareas asignadas. Oferta disponible en este enlace.
Peones de limpieza viaria (Baena)

El Ayuntamiento de Baena ofrece tres puestos de peón de limpieza viaria para realizar tareas de barrido manual de calles y acerados, así como el vaciado de papeleras. El contrato es laboral temporal, con una duración estimada de 90 días, a jornada completa y salario bruto mensual de 1.382 euros, con pagas extraordinarias prorrateadas. El horario laboral es de lunes a sábado, de 6:30 a 13:00, trabajando un domingo de cada cuatro y descansando dos fines de semana de cada seis. Es imprescindible acreditar un grado de discapacidad para optar a esta oferta, que busca mantener en óptimas condiciones los espacios públicos. Oferta disponible en este enlace.
Orientador/-a laboral (Priego de Córdoba)

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba selecciona personal de apoyo a la inserción laboral, en la figura de orientador u orientadora, para el programa de empleo y formación “Priego Construyendo Oportunidades II”. Las funciones incluyen prospección y enlace con el tejido empresarial, orientación sociolaboral, acompañamiento a la inserción, mediación laboral y gestión de recursos de empleo. El contrato es de interinidad, a jornada parcial de 25 horas semanales, con horario de 9:00 a 14:00 y salario bruto mensual de 1.628 euros. Se requiere titulación universitaria oficial y al menos un año de experiencia en funciones similares en los últimos diez años. Oferta disponible en este enlace.
Electricistas (Córdoba)

Empresa de Córdoba incorpora a dos oficiales de primera electricistas para realizar instalaciones eléctricas, resolución de incidencias y montaje de placas solares. El contrato es laboral fijo discontinuo, a jornada completa, con horario de 7:00 a 15:00 y salario bruto mensual de 1.815 euros. Se requiere contar con al menos 24 meses de experiencia en mantenimiento y reparación eléctrica, así como con titulación mínima de Formación Profesional de grado medio en la especialidad correspondiente. Las personas seleccionadas serán responsables de ejecutar trabajos eléctricos con precisión y seguridad, garantizando el correcto funcionamiento de las instalaciones y el cumplimiento de la normativa vigente. Oferta disponible en este enlace.
Cocinero/-a (Córdoba)

Residencia de mayores en Córdoba necesita incorporar a un cocinero o cocinera con experiencia para cubrir una situación de incapacidad laboral temporal. Las funciones incluyen la preparación de menús y la realización de las tareas propias de cocina, garantizando la calidad y seguridad alimentaria. Se ofrece contrato laboral temporal de 90 días, a jornada parcial del 80 por ciento, equivalente a 120 horas mensuales, con salario bruto mensual de 947 euros. El horario se organiza en turnos de mañana, de 07:30 a 14:30, o de tarde, de 16:00 a 21:00. Se valorará contar con al menos 24 meses de experiencia en puestos similares. Oferta disponible en este enlace.
Operario/-a de panadería (Córdoba)

Un supermercado de Córdoba ofrece un puesto de operario u operaria de panadería para realizar tareas de reposición de productos. La oferta está dirigida a personas con certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y formación en manipulación de alimentos. Se valorará el permiso de conducir y la disponibilidad de vehículo propio, así como formación en higiene alimentaria. El contrato será laboral temporal, con una duración inicial de 180 días, jornada completa y horario de tarde, de lunes a viernes, de 15:30 a 22:00. El salario bruto mensual es de 1.382 euros, con incorporación inmediata. Oferta disponible en este enlace.
Reponedor/-a de supermercado (Córdoba)

Un supermercado de Córdoba capital necesita incorporar a un reponedor o reponedora con certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Entre sus funciones figuran la reposición de productos en estanterías, el control de stock del almacén y la supervisión de la caducidad de los artículos. Se ofrece contrato laboral temporal de 90 días, con posibilidad de prórroga, a jornada completa y salario bruto mensual de 1.382 euros, con pagas extra prorrateadas. El horario es de lunes a viernes, de 15:00 a 22:15 horas, aunque dos días a la semana la jornada comenzará a las 14:00 horas. Oferta disponible en este enlace.
Electricistas con discapacidad (Córdoba)

Una empresa busca incorporar a dos electricistas con discapacidad para realizar tareas de reparación de electricidad y soldadura básica en distintas localidades de Andalucía. Se requiere certificado de profesionalidad de electricista o formación similar. El trabajo se desarrolla de lunes a viernes, con salida y llegada en furgoneta desde Córdoba capital. Todos los gastos de alojamiento y dietas corren a cargo de la empresa. Se ofrece contrato laboral temporal de 90 días, con posibilidad de prórroga o conversión a indefinido, jornada completa y salario bruto mensual de 1.588 euros, con pagas extraordinarias prorrateadas e incorporación prevista para el 18 de agosto. Oferta disponible en este enlace.
Farmacéutico/-a (Córdoba)

Se busca farmacéutico o farmacéutica para contrato laboral temporal de 90 días en Córdoba, con jornada completa de 07:30 a 15:30 y salario de 2.850 euros mensuales. Las funciones incluyen verificar el cumplimiento de la guía de atención primaria en instituciones penitenciarias, gestionar la adquisición y conservación de medicamentos y material de cura, y asegurar la custodia y seguridad de psicótropos, estupefacientes y otros medicamentos controlados. Además, supervisará la distribución segura de medicamentos, preparará fórmulas magistrales, colaborará en programas de sustitutivos opiáceos, realizará revisiones periódicas y asesorará al personal sanitario, contribuyendo a una óptima utilización del medicamento. Oferta disponible en este enlace.
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.

En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.


