La Aemet activa el aviso rojo por calor en varias comarcas de Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla

El 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, ha vuelto a insistir en la importancia de extremar la precaución durante la jornada de hoy, en la que la ola de calor mantiene en aviso rojo varias comarcas de Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla.La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene hoy activados avisos meteorológicos por calor en todas las provincias de la Andalucía. Así, es de nivel rojo (riesgo extremo) en las campiñas Sevilla, Cádiz y Córdoba y en las comarcas jienenses de Morena y Condado y Valle del Guadalquivir, donde se espera que los valores alcancen los 44 grados y en el caso de la campiña cordobesa, los 45. Estos avisos estarán vigentes hasta las 21:00 de la noche.Además, también está activado el aviso naranja en toda la provincia de Huelva y en las comarcas de Sierra Norte y Sur de Sevilla, Grazalema y litoral de Cádiz, Ronda y Antequera (Málaga), Sierra y Pedroches y Subbética cordobesa, Capital y Montes y Cazorla y Segura (Jaén), Cuenca del Genil y Guadix y Baza (Granada) y Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería).También hay aviso de nivel amarillo por temperaturas máximas en las comarcas malagueñas de Axarquía y Sol y Guadalhorce, en Nevada y Alpujarras (Granada) y en Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Almería capital y levante almeriense. Igualmente, los avisos naranja y amarillos también estarán vigentes hasta las 21:00 de la noche.Ante los avisos por ola de calor, el 1-1-2 ofrece a la ciudadanía una serie de recomendaciones para prevenir riesgos asociados a las altas temperaturas. Desde el 1-1-2 se insiste en evitar salir a la calle en las horas centrales del día. Además, se reitera en mantenerse hidratado.Es fundamental beber agua de forma periódica, cada dos horas como máximo, incluso aunque no se tenga sensación de sed. Se insiste en una especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños; hay que asegurarse de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día. A su vez, se recomiendan durante estos días de calor las comidas ligeras, frías y frescas, con alto contenido en agua, evitando las copiosas y muy calientes.El 1-1-2 aconseja, durante las horas centrales del día, cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, cuando sea necesario, el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más recomendable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.Hay que evitar salir a la calle en las horas de más calor, y cuando haya que salir se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol. Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados.Se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y hay que recordar siempre que no se puede dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos parados, ni siquiera por un momento. Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono 1-1-2, gratuito, multilingüe, activo las 24 horas todos los días del año.