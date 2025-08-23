José Antonio Hernández | De cómo las experiencias dolorosas enriquecen la vida

Ficha técnica

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO

ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

A mi juicio, esta edición de siete obras de uno de los filósofos empiristas británicos más influyentes posee en la actualidad una singular importancia porque nos ayuda a interpretar de manera racional y razonable las situaciones políticas y sociales actuales que guardan cierto parecido con los problemas de inseguridad y de deterioro moral de aquella época.Repitiendo los juicios de Paul J. Olscamp sobre la filosofía moral de Berkeley (1970), estoy convencido de que sus principios y sus criterios éticos, y, sobre todo, sus ideas sociales y políticas alcanzan en la actualidad una singular relevancia.En mi opinión, su pensamiento es especialmente válido para reflexionar sobre la importancia del uso de la razón en la administración y en el control de las pasiones e, incluso, en la necesidad de reflexionar para evitar hacernos esclavos de nuestras reacciones espontáneas que, aunque justificadas con razonamientos políticos e, incluso, religiosos, en el fondo están impulsadas por fuerzas ciegas.Con sus ideas humanistas, ilustradas y trascendentes hace que la reflexión, la coherencia moral y el compromiso social sean vías convergentes para librarnos de la esclavitud de las pasiones y para cultivar el bienestar personal y social.Por eso opino que su pensamiento filosófico tiene mucho que ver con aquellas actitudes éticas y políticas de una sociedad que guarda ciertos parecidos con la nuestra. Aquel clima político incierto, aquel proceso de deterioro intelectual de los líderes y, por supuesto, aquellas crisis económicas pueden iluminar algunos de los conflictos que hoy vivimos.Si, por su condición de obispo anglicano, reflexionó sobre la relación teórica y práctica de la religión con el pensamiento y con la vida individual familiar y política, sus ideas también tienen mucho que ver con la dimensión social de la economía.A mi juicio, es oportuno y orientador –quizás imprescindible– el prólogo del filósofo actual Alberto Luis López. De manera especial me ha llamado la atención la importancia decisiva que concede a la experiencia sensorial, a su rechazo de las ideas innatas y su defensa de esa "tabla rasa" con la que nacemos y que se va llenando con la experiencia dolorosa de la vida real.George Berkeley.Alianza Editorial.2025.978-84-1148-965-2.