El segundo muestreo del Colectivo VitiVinum constata una "maduración acelerada" de la uva

El segundo muestreo realizado por el Colectivo VitiVinum ha constatado una aceleración considerable en el proceso de maduración de la uva en varias de las zonas más representativas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles. Las muestras, tomadas el pasado jueves, 31 de julio, confirman un ritmo inusualmente rápido de evolución del fruto, que podría adelantarse respecto a campañas anteriores, en algunos casos hasta en más de una semana.La explicación a este fenómeno, según han señalado los técnicos del colectivo —que agrupa a viticultores, cooperativas, bodegas y lagares del marco Montilla-Moriles— podría estar en la concentración de azúcares en viñedos con poca producción, directamente afectados por la importante plaga de mildiu que asola el marco vitivinícola cordobés.“Se ha apreciado una aceleración considerable en la maduración con respecto al muestreo de hace dos semanas en algunos de los parajes”, ha confirmado Cristóbal Luque, portavoz del Colectivo VitiVinum, además de enólogo e ingeniero agrícola.Y es que no solo se habla de adelanto en la maduración de la uva, sino también de disparidad en la evolución del fruto. No en vano, los datos ofrecidos por VitiVinum constatan diferencias "muy acusadas" no solo entre zonas, sino incluso entre parajes y parcelas de un mismo término. "Esta evolución tan heterogénea complica todavía más la planificación de una vendimia que, como ya se preveía, será difícil", resalta Cristóbal Luque, quien recuerda quede variedades más tempranas, como Verdejo o Sauvignon Blanc, mientras otras aún no alcanzan el punto óptimo de maduración.“Se confirma la disparidad de rendimientos y las diferencias de evolución no ya por zonas sino incluso por parajes y parcelas”, ha detallado Luque. Un panorama complejo que se agrava con la persistente amenaza del calor extremo. Las previsiones siguen siendo inciertas, ya que la actual ola de calor podría acelerar aún más el proceso de maduración, provocando una deshidratación extrema de la uva si persiste la escasa amplitud térmica en las próximas semanas.En cuanto al estado de los viñedos analizados, destaca el caso de Moriles Altos, donde la uva de la variedad autóctona, la Pedro Ximénez, ha alcanzado ya los 11 grados Baumé, apuntando a una fecha de recolección que se situará en torno a la segunda quincena de agosto, frente al 10 de agosto del pasado año.En la Estación de Montilla, la variedad Verdejo ha llegado a los 12,11 grados Baumé, lo que ha adelantado su vendimia a la segunda semana de agosto. Por otro lado, la zona de la Sierra de Montilla presenta una maduración más lenta: en parcelas con viñas de más de medio siglo, la Pedro Ximénez no ha superado los 9 grados Baumé y su recolección se estima para el 22 de agosto.Una de las novedades del segundo control ha sido la inclusión de viñedos de la zona de Baena. Allí, la Pedro Ximénez muestra una madurez de 10,25 grados Baumé, con fecha estimada de recolección para finales de agosto. La variedad Tempranillo, en cambio, ha alcanzado ya los 12,75 grados y su vendimia será inmediata.Pero más allá de las fechas, preocupa especialmente el impacto económico que tendrá la merma de cosecha. El Colectivo VitiVinum ha vuelto a hacer hincapié en la importante reducción de producción que se avecina. “La importante pérdida de cosecha rondará hasta el 60 por ciento respecto al pasado año”, ha denunciado Cristóbal Luque, quien ha advertido también de las graves consecuencias de esta caída para el mantenimiento del viñedo si no llegan las ayudas prometidas.En ese sentido, el portavoz del Colectivo VitiVinum ha lamentado la "falta de diligencia" que, a su juicio, ha mostrado el Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, al que ha reprochado su escasa implicación. “El Consejo Regulador poco ha trabajado”, ha denunciado Cristóbal Luque.El Colectivo VitiVinum continuará realizando nuevos muestreos en las próximas semanas para seguir monitorizando la evolución de los viñedos en un contexto tan incierto como preocupante. Los resultados se darán a conocer públicamente para ofrecer una visión actualizada y detallada del estado de la campaña, que este año se presenta, sin duda, cargada de dificultades.