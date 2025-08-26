El mildiu y el calor provocarán una de las cosechas de uva más cortas de la historia

La devastadora plaga de mildiu en los viñedos y la intensa ola de calor que ha asolado la provincia de Córdoba durante más de dos semanas han empujado al marco Montilla-Moriles a registrar una de las cosechas más cortas de su historia. Así lo puso ayer de manifiesto la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja Córdoba), que confirmó que la vendimia ha alcanzado ya el 40 por ciento de la recolección, en un contexto marcado por unas pérdidas "sin precedentes".El presidente de la Sectorial de Viña de Asaja Córdoba, Juan Manuel Centella, aseguró que “se confirman las malas expectativas de cosecha debido al mildiu y a la ola de calor tan severa” de las últimas semanas, factores que provocarán una disminución de la producción cercana al 50 por ciento con respecto a la campaña anterior. De este modo, las estimaciones sitúan el aforo total entre los 13 y los 15 millones de kilos de uva.Desde la histórica campaña de 2003, que alcanzó los 86,1 millones de kilos de uva, con 14,5 millones de litros de vino producidos —de los que 1,5 millones correspondieron a la variedad Pedro Ximénez y 507.000 litros a vinos jóvenes—, no se habían registrado caídas tan drásticas. Hasta ahora, el peor registro databa del año 2012, cuando apenas se molturaron 27,6 millones de kilos.Centella detalló ayer que, en este momento, se está cosechando la variedad autóctona del marco Montilla-Moriles, la uva Pedro Ximénez, una vez que se han recogido ya las variedades blancas tempranas, como la Chardonnay, la Moscatel y la Verdejo, ideales para la elaboración de vinos jóvenes sin crianza.En lo que respecta a la uva tinta, la campaña ha finalizado con unos 300.000 kilos de uva, lo que supone una merma del 50 por ciento con respecto al pasado año 2024, cuando se llegaron a molturar 600.000 kilos, procedentes de los viñedos de este tipo que todavía se mantienen en la zona, amparados por el indicativo Vinos de la Tierra de Córdoba.Por todo ello, El presidente de la Sectorial de Viña de Asaja Córdoba reclamó "sensibilidad" por parte de las Administraciones para ayudar a un sector que califica de “gravemente afectado”. En ese sentido, apuntó que “en Asaja Córdoba esperamos que la Administración sea sensible con el sector y habilite las ayudas necesarias para paliar este desastre, con unas pérdidas que se estiman entre los 15 y los 20 millones de euros”.En cuanto a los precios a los que se abona el kilo de uva, Juan Manuel Centella desveló ayer que se ha producido un incremento del 25 por ciento con respecto al pasado año, situándose en torno al euro por kilo de uva. siempre en función de la graduación Baumé. No obstante, el presidente de la Sectorial de Viña de Asaja Córdoba insistió en que este repunte en los precios “no podrá compensar las pérdidas tan enormes de producción que se están registrando”.En similares términos se manifestó hace unos días el presidente de la, Antonio López Pérez-Barquero, quien coincidió en constatar la gravedad del escenario. En declaraciones a, señaló que “empezamos la vendimia viendo que podía ser una campaña muy corta y en los pocos días que llevamos recibiendo uvas en los lagares, se está viendo que se confirman las expectativas que teníamos y que, incluso, puede llegar a ser más corta de lo que pensábamos”.Para el máximo responsable de la cooperativa montillana —que, en la actualidad, cuenta con unos 800 socios que aportan cosecha (alrededor de 230 de uva y, el resto, miembros que entregan aceituna o, bien, ambos productos)—, la producción total de la vendimia 2025 podría moverse “entre los 15 y los 20 millones de kilos”, una cifra muy alejada de los 28,5 millones alcanzados en la vendimia pasada, lo que, a su juicio, supondría “un auténtico desastre para la zona”.Y es que Antonio López Pérez-Barquero hizo hincapié en que las existencias actuales de vino blanco son muy limitadas. “Vamos muy justos para poder enlazar una campaña con otra”, afirmó el presidente de La Aurora, antes de recordar que las lluvias suaves y persistentes registradas en mayo resultaron finalmente "catastróficas" para la zona.Y es que las abundantes precipitaciones de la pasada primavera propiciaron la expansión del mildiu, un hongo parásito originario de América que se considera una de las enfermedades más temidas por los viticultores. Y es que, cuando encuentra un clima favorable, puede devastar por completo una cosecha, como ha ocurrido este año en numerosos viñedos de la comarca.