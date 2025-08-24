Aureliano Sáinz | Aforismos en su punto (10)

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: AURELIANO SÁINZ

Cuando hablamos de la amistad, la primera impresión que nos llega es la de tranquilidad, sosiego, charlas serenas y compartidas, al menos entre dos. De ahí que haya buscado una imagen de la cotidianeidad en la calle, con gente tomando un café en una apacible mañana, como presentación de esta décima entrega de aforismos.Y si deseamos comenzar a hablar de la amistad, lo mejor que podemos hacer es acudir a esa magnífica obra de Aristóteles tituladaen la que, sorprendentemente, le habla a su hijo de la amistad con gran clarividencia y hondura teniendo en consideración que hablamos de un filósofo griego que vivió en el siglo IV a. C.Pero es que la amistad fue tratada por los grandes filósofos griegos (Aristóteles, Platón, Epicuro) y de la antigua Roma (Séneca, Cicerón), por lo que nos encontramos con el análisis de una relación humana que no ha perdido vigencia con el paso de los siglos.Dado que es uno de los valores que siempre me ha interesado estudiar, me resulta un tanto complicado seleccionar cinco frases o aforismos que representen la riqueza y complejidad que se deriva de la amistad. Lo que a continuación expongo resulta ser, por tanto, el esbozo de un tema en el que merece la pena profundizar; incluso en estos tiempos en los que los amigos virtuales han adquirido un protagonismo desconocido en épocas pretéritas.1.Comprobamos que Aristóteles le habla de la amistad a Nicómaco como una virtud que se produce entre personas en las que predomina el rasgo de la nobleza, ya que, concebida como un bien moral por el filósofo griego, esa relación no está atravesada por la conveniencia, el provecho o los intereses materiales. Distinto a los amigos son los socios, los colegas, los compañeros, los conocidos, que pueden formar parte de las relaciones personales, aunque con estos no se mantienen la intimidad y la confianza que se despliegan con los primeros.2.Tanto Aristóteles como Cicerón hablan del verdadero amigo, es decir, con quien compartes no solo libertad de expresión y comunicación que no se producen en otras relaciones, sino valores como lealtad, sinceridad, reciprocidad y generosidad, puesto que la amistad no soporta el engaño, la mentira o la traición. No hay nada tan amargo como verse traicionado, manipulado o utilizado por aquél a quien considerabas como amigo de verdad. Es un dolor profundo, incomprensible y difícil de curar.3.En lo que coinciden todos los autores que han abordado la amistad es que no puede darse la idea de superioridad de uno sobre el otro. Es que lo expresa Friedrich Nietzsche en la frase que he extraído de su obra. Puede haber diferencias entre dos amigos en algunos aspectos, pues no sería deseable una estricta igualdad. Pero esas diferencias no pueden convertirse en sentimientos de supremacía, pues, aunque se oculte durante tiempo, es posible que en algún momento se manifieste, lo que conlleva a la quiebra de la confianza que debe existir para que exista una sólida amistad.4.Una de las mejores obras del sociólogo italiano Francesco Alberoni es la que lleva por título, en la que profundiza con mayor agudeza, acerca de este vínculo humano, de todas las que he leído sobre este tema. La frase que he seleccionado, como podemos imaginar, se refiere a amigos que se conocen muy bien, que han compartido mucho y entre los que existe una sólida confianza.5.Traigo esta frase de dos filósofos italianos, autores de, puesto que con frecuencia se aborda las relaciones de amistad comparándolas con las de tipo familiar. Sin embargo, las relaciones de amistad y las que se dan en el seno de la familia difieren sustancialmente, puesto que las primeras se rigen por el principio de libertad (nadie está obligado a ser amigo de otro) y las que nacen de los denominados vínculos de sangre. La complejidad de las emociones, los sentimientos, los afectos, las formas de comunicación se dan en ambos casos, pero hay que saber que tienen aspectos en los que difieren sustancialmente.