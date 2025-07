Montemayor exige al Ministerio de Transportes que retome el proyecto de la travesía

El Ayuntamiento de Montemayor ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que cumpla el compromiso adquirido con la ejecución del proyecto de humanización de la travesía del municipio, una actuación que, según ha recordado el Consistorio, resulta "vital para la seguridad vial y la calidad de vida de sus 3.871 habitantes".En un comunicado remitido a los medios, el equipo de gobierno que encabeza Antonio García ha manifestado su “profunda preocupación” por la reciente decisión del Ministerio de dejar fuera a Montemayor del plan de mejora de la movilidad urbana, pese a que en abril de 2023 la intervención fue incluida en dicho programa con una inversión prevista de 1.988.617 euros (sin IVA).Se trataba, según ha subrayado el Ayuntamiento, de una obra de carácter integral que afectaría a 2,5 kilómetros de vía urbana y que contemplaba la construcción de acerado, un carril bici, nueva iluminación y cuatro glorietas. Una transformación largamente esperada que pretendía resolver problemas estructurales de tráfico y seguridad, tanto para residentes como para quienes visitan la localidad.Según el comunicado, el proyecto fue aprobado por unanimidad en el Pleno municipal y los primeros planos fueron remitidos por el Ministerio a comienzos de este año. No obstante, tras detectar errores técnicos que comprometían la viabilidad del diseño, el Consistorio solicitó correcciones con la intención de asegurar una ejecución eficaz."Sin embargo, y pese a meses de trabajo conjunto, el Ministerio ha comunicado recientemente que los fondos se han agotado y que Montemayor queda excluido del plan", ha lamentado el Ayuntamiento, que también ha recalcado que el compromiso aún aparece publicado en la página web oficial del propio Ministerio.Esta situación ha sido calificada como "un grave incumplimiento de palabra hacia la ciudadanía", y es que —en palabras del propio comunicado— “en nuestros pueblos, la palabra dada tiene valor; cuando se empieza un trabajo, hay que terminarlo y, si surgen dificultades, deben afrontarse de forma conjunta, no abandonando a los municipios que han actuado con respeto y responsabilidad”.Por todo ello, el Ayuntamiento ha solicitado formalmente una reunión urgente con responsables del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el objetivo de encontrar una salida consensuada y viable que permita retomar la obra y garantizar su ejecución.“Montemayor no se resigna ni acepta ser ignorado”, han señalado desde el Consistorio, que también ha defendido que “esta obra ha sido trabajada con esfuerzo durante años y no vamos a descansar hasta que Montemayor obtenga lo que se le prometió”.