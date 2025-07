El Centro de Formación para el Empleo de Montilla abre el plazo para seis nuevos cursos gratuitos

El Centro Público de Formación para el Empleo de Montilla, adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha abierto el plazo de solicitud para participar en varios cursos gratuitos que comenzarán tras el verano y que ofrecen una oportunidad para mejorar la empleabilidad en sectores muy diversos. Todos ellos conducen a la obtención de un Certificado de Profesionalidad y, además, incluyen un periodo de prácticas no laborales en empresas.La oferta formativa abarca desde ámbitos técnicos como la soldadura o los sistemas de automatización industrial, hasta perfiles más administrativos, sociosanitarios o de docencia. En concreto, uno de los cursos más avanzados será el de "Gestión contable y gestión administrativa para auditoría", de nivel 3, cuyas solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 19 de septiembre. El curso arrancará el 22 de octubre y finalizará en mayo de 2026, y contará con una sesión informativa previa el 23 de septiembre.Otra propuesta especialmente orientada al sector industrial será el curso de "Soldadura oxigás y soldadura mig/mag", de nivel 2, que comenzará en octubre y se extenderá hasta marzo del próximo año. Las personas interesadas podrán solicitar su plaza hasta el 8 de septiembre. De igual modo, el curso de "Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial", también de nivel 2, abrirá sus puertas en octubre y mantendrá su plazo de inscripción hasta el 22 de agosto.En un terreno más accesible para quienes no cuentan con formación previa, el CFPE ofrecerá el curso de "Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica", de nivel 1, que se desarrollará entre octubre y febrero, y que constituye una puerta de entrada a un oficio con alta demanda.Por otro lado, el área sociosanitaria también tendrá su espacio con el curso de "Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales", un perfil cada vez más necesario y valorado, especialmente tras los retos sociales que ha planteado el envejecimiento de la población. Este curso se impartirá desde mediados de septiembre hasta febrero, y las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de agosto. A ello se suma el curso de "Habilitación para la docencia en grados A, B y C del sistema de formación profesional", previsto entre septiembre y enero, y cuyas solicitudes podrán registrarse hasta el 12 de agosto.Las personas interesadas deberán estar inscritas como demandantes de empleo desempleados en el Servicio Andaluz de Empleo y contar con la titulación requerida, que debe constar en su demanda. Toda la información sobre los cursos, así como la posibilidad de presentar solicitudes de forma telemática, está disponible en la. En este caso, se requiere disponer de certificado digital o sistemapara completar el trámite.También existe la opción de presentar las solicitudes de forma presencial en la Oficina de Registro de la Junta de Andalucía en Córdoba, situada en la calle Tomás de Aquino (Edificio de Usos Múltiples), solicitando cita previa a través del portal habilitado por la Administración autonómica. Asimismo, se podrán registrar en los ayuntamientos o las oficinas de Correos. En ningún caso se admitirán solicitudes enviadas por correo electrónico, ya que deberán pasar obligatoriamente por registro de entrada para ser válidas.Para resolver dudas o recibir asesoramiento individual, el Centro Público de Formación para el Empleo de Montilla, ubicado en la Avenida del Trabajo, junto al IES Emilio Canalejo Olmeda, ha puesto a disposición dos líneas telefónicas —679 715 319 y 629 959 965—, así como el correo