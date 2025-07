El Centro de Formación para el Empleo de Montilla lanza su oferta formativa para después del verano

FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

El Centro Público de Formación para el Empleo de Montilla ha activado el plazo de solicitudes para sus próximas acciones formativas, que comenzarán tras el verano y estarán dirigidas a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). La iniciativa, que responde al compromiso de la Junta de Andalucía por mejorar la cualificación profesional en sectores clave, incluye cuatro itinerarios completos con prácticas en empresas y la obtención de certificados oficiales.Se trata de una oportunidad gratuita para adquirir conocimientos especializados en áreas con alta demanda laboral. Desde operaciones de fontanería y climatización doméstica hasta atención sociosanitaria, automatización industrial y habilitación docente para la formación profesional. Cursos, en definitiva, que pueden marcar un antes y un después en la trayectoria profesional de quienes buscan una nueva salida laboral.Cada uno de los programas —todos ellos de nivel 2, salvo uno de nivel 3— cuenta con un calendario detallado y con sesiones informativas previas al inicio de las clases. Por ejemplo, quienes opten por el curso de “Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica” podrán presentar su solicitud hasta el 3 de septiembre. Las clases arrancarán el 1 de octubre y se extenderán hasta el 12 de febrero. La jornada informativa tendrá lugar el 5 de septiembre.De igual modo, quienes deseen formarse en “Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales” tendrán hasta el 13 de agosto para formalizar su solicitud. Este curso, también de nivel 2, comenzará el 16 de septiembre y finalizará el 9 de febrero del próximo año. La sesión explicativa se celebrará el 30 de julio.En el ámbito técnico, el curso de “Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial”, también de nivel 2, permitirá adquirir competencias esenciales en un sector cada vez más automatizado. El plazo de solicitud finalizará el 22 de agosto, con clases desde el 1 de octubre hasta el 27 de febrero. La sesión previa informativa será el 25 de julio.Por otro lado, se impartirá una acción formativa de nivel 3 centrada en la habilitación para la docencia en los grados A, B y C del sistema de formación profesional. La fecha tope para inscribirse será el 12 de agosto. El curso arrancará el 15 de septiembre y se prolongará hasta el 19 de enero. Al igual que el de atención sociosanitaria, tendrá su sesión informativa el 30 de julio.El centro ha recordado que, para poder acceder a cualquiera de estos cursos, es imprescindible estar en situación legal de desempleo e inscrito como demandante en el Servicio Andaluz de Empleo, así como contar con la titulación académica requerida, que deberá estar registrada en la propia demanda. En ese sentido, se ha hecho hincapié en que no se admitirán solicitudes enviadas por correo electrónico, ya que deben presentarse obligatoriamente a través de registro de entrada.Quienes cuenten con certificado digital o sistemapueden presentar la solicitud por vía telemática desde la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo, donde también se encuentra toda la información detallada y descargables como el formulario oficial o la hoja de difusión.Para las personas que prefieran la vía presencial, se contemplan varias alternativas: desde la Oficina de Registro de la Junta de Andalucía en Córdoba, en la calle Tomás de Aquino, hasta otras oficinas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, como los registros municipales o las oficinas de correos. En el caso de Córdoba capital, será necesario solicitar cita previa a través del portal oficial habilitado por la administración autonómica.Desde el Centro de Formación han animado a las personas desempleadas a no dejar pasar esta oportunidad. “Formarse es ganar autonomía, seguridad y herramientas para abrir nuevas puertas”, han señalado. Además, han subrayado el valor añadido que supone el periodo de prácticas no laborales en empresas colaboradoras, un aspecto que, en muchas ocasiones, se convierte en el primer paso hacia la contratación.Para resolver dudas o recibir asesoramiento individual, el Centro Público de Formación para el Empleo de Montilla, ubicado en la Avenida del Trabajo, junto al IES Emilio Canalejo Olmeda, ha puesto a disposición dos líneas telefónicas —679 715 319 y 629 959 965—, así como el correo