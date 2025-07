Deporte en verano: claves para ejercitarse con seguridad durante los meses más calurosos

Hidratación, alimentación y prevención de lesiones

El verano no debe ser una excusa para dejar de hacer ejercicio, pero las altas temperaturas propias de esta época del año obligan a tomar precauciones, según ha indicado el doctor Rafael Cuenca , jefe deldel, quien ha recordado que “el golpe de calor, la deshidratación y las lesiones por sobreesfuerzo son riesgos evitables si aplicamos el sentido común y adaptamos nuestras rutinas a las condiciones climáticas”.Practicar deporte de forma saludable en los meses estivales es posible si se adapta la rutina al verano, algo especialmente importante en personas mayores, niños, embarazadas y deportistas que entrenan al aire libre. Se deben evitar los ejercicios de resistencia o de larga duración y realizar aquellos que tienen un impacto más bajo. De este modo, “prevenimos alcanzar temperaturas corporales elevadas que pueden desencadenar un golpe de calor”El doctor Cuenca ha explicado que es importante evitar las horas centrales del día y optar por los momentos más frescos, antes de las 11:00 horas o después de las 19:00 horas. También ha recomendado tener en cuenta la zona geográfica, ya que las condiciones no son iguales en la costa, en el interior o en zonas de montaña. Ha recalcado que niños, mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas deben extremar la precaución.Las temperaturas en ciudades como Córdoba, Sevilla, o Jaén, entre otras, son muy extremas, “por lo que hay que evitar hacer deporte con temperaturas superiores a 30 grados, aunque sea más tarde de las 19.00 horas”. La temperatura ideal para hacer ejercicio ronda los 22 grados, y si lo practicamos en interior, es fundamental contar con una buena ventilación, ha subrayado.La ropa para entrenar debe ser ligera, transpirable y de colores claros, que favorezcan la evaporación del sudor y eviten el sobrecalentamiento. Y si se realiza al aire libre, es imprescindible protegerse del sol con gorra, gafas y crema solar.El doctor Cuenca ha señalado que en verano la hidratación debe ser constante y proactiva. “Es fundamental beber agua cada 15 o 20 minutos durante la actividad física, incluso aunque no tengamos sed. Y después del ejercicio hay que reponer líquidos adecuadamente. En algunos casos, las bebidas isotónicas también son útiles”.En cuanto a la alimentación, ha recomendado no realizar deporte en ayunas ni justo después de una comida copiosa. “Lo ideal es dejar pasar unas dos horas desde la ingesta, y optar por una dieta equilibrada, rica en frutas de temporada como sandía o melón, que aportan agua, vitaminas y minerales”. También destaca la importancia de usar un calzado adecuado y calcetines transpirables para evitar rozaduras o lesiones, ya que el sudor y el calor pueden aumentar el riesgo de problemas musculares o articulares.Asimismo, ha animado a mantener la motivación deportiva durante el verano con estrategias sencillas, como entrenamientos más cortos pero eficaces, practicar deporte en compañía o tomar café o té antes de la actividad física. “El compromiso con el ejercicio mejora si se adapta al entorno, se comparte y se convierte en una experiencia positiva”.La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja al menos 75 minutos semanales de ejercicio físico si se trata de una actividad intensa o 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada. Por eso, cualquier actividad que implique movimiento y esté controlada para evitar lesiones es aconsejable si somos constantes y la incluimos en nuestra rutina semanal.Por último, ha lanzado un mensaje claro de prudencia: “Si aparecen síntomas como mareo, fatiga inusual, palpitaciones o dolor en el pecho, es importante interrumpir la actividad de inmediato y consultar con un profesional sanitario. El cuerpo siempre avisa, y saber escucharlo es también parte del entrenamiento”.El verano puede ser una excelente oportunidad para moverse más, disfrutar del aire libre y cuidar la salud. Hacerlo de forma responsable garantiza que el ejercicio siga siendo un gran aliado del bienestar, en cualquier estación del año.