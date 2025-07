CSIF exige explicaciones por las "irregularidades" del servicio de ambulancias en Córdoba

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, una reunión para abordar los problemas del transporte sanitario adjudicado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Córdoba.La petición, formulada el pasado 21 de abril, "aún no ha recibido respuesta", según ha desvelado hoy el sindicato, que ha expresado su malestar por la "falta de diálogo institucional" ante lo que considera una situación "grave" que afecta a cerca de 400 trabajadores del sector.En ese sentido, los representantes de CSIF en los comités de empresa de SSGA y UTE TSI, Sergio Rosa y Juan José Caballero, han advertido de que ambas adjudicatarias vienen incumpliendo de forma reiterada el IV Convenio Colectivo del Transporte Sanitario, así como diversos acuerdos firmados en el último año. Entre las carencias señaladas destacan la escasez de ropa laboral —imprescindible para desempeñar su labor con seguridad— y la ausencia de garantías básicas que dificultan el normal desarrollo de su trabajo.Además, el sindicato ha denunciado que no se respeta la normativa sobre los tiempos de descanso entre jornadas, llegando a registrarse turnos continuados de hasta 48 horas. “Hay compañeros que enlazan turnos sin descanso suficiente, lo que pone en riesgo tanto su salud como la seguridad del servicio”, han apuntado los portavoces sindicales.La situación va más allá de las condiciones laborales. Según CSIF, algunos trabajadores están siendo "presionados" para asumir funciones que no les corresponden, como el traslado de pacientes dentro de los centros hospitalarios, cuando su labor, recalcan, es extrahospitalaria. En palabras de los representantes sindicales, "esta circunstancia ha derivado en represalias por parte de las empresas contra quienes se niegan a cumplir estas órdenes".Por otro lado, Rosa y Caballero han puesto el foco en la adjudicación del servicio a SSG, cuestionando que la Junta de Andalucía haya confiado de nuevo en esta empresa, a pesar de los "múltiples incumplimientos" ya constatados por sentencias judiciales.El caso de Ambulancias del Sur, cuya plantilla ha quedado fuera del actual contrato, representa un nuevo frente de preocupación para CSIF, que insiste en que "se está dejando a trabajadores experimentados sin garantías ni certidumbre sobre su futuro profesional".El sindicato ha insistido en que el transporte sanitario es un pilar esencial del sistema de salud pública, al encargarse del traslado de personas vulnerables y de sus familiares. Por ello, ha reclamado a la Administración autonómica "más implicación, escucha activa y, sobre todo, respuestas claras ante las denuncias planteadas".