Cruz Roja conmemora hoy sus 161 años de compromiso humanitario

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Cruz Roja Española conmemora hoy su 161.º aniversario desde su fundación, una efeméride que la institución celebra en Córdoba con la implicación activa de más de 21.200 personas que, de una forma u otra, hacen posible su labor humanitaria en la provincia. La cifra engloba a 4.703 personas que colaboran como voluntarias, a 16.353 que lo hacen como socias y a algo más de 200 profesionales que integran la plantilla contratada por la organización.Con presencia en la capital y en otros once municipios de la provincia —Baena, Montilla, Lucena, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Rute, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río, Puente Genil y Villanueva de Córdoba—, Cruz Roja continúa desarrollando una intensa actividad social que no sería posible sin el esfuerzo y la generosidad de su base social.“Detrás de las cifras hay personas, familias, infancia, jóvenes, mayores… que atraviesan situaciones muy difíciles y a las que nuestra organización conoce de cerca e intenta ayudar gracias al compromiso cotidiano del voluntariado y de los socios y socias”, ha destacado la presidenta provincial de Cruz Roja, la montillana Cándida Ruiz.El trabajo de la entidad alcanza a sectores muy diversos, entre los que se encuentran personas mayores, infancia, personas con discapacidad, inmigrantes, refugiados, mujeres en dificultad social, personas sin hogar o familias con escasos recursos económicos. También se extiende más allá de las fronteras provinciales, con proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en otras partes del mundo.La distribución geográfica de las más de 21.200 personas implicadas con Cruz Roja en Córdoba muestra una clara mayoría en la capital, donde se concentra el 73 por ciento del total. El resto se reparte entre las once asambleas locales, destacando los núcleos de Puente Genil (810), Lucena (750), Pozoblanco (730) y el Valle del Guadiato (665). Otras cifras relevantes son las de Palma del Río (481), Baena (477), Priego de Córdoba (448), Montilla (410), Hinojosa del Duque (309), Rute (296) y Villanueva de Córdoba (283).A pesar de la notable implicación solidaria de la población cordobesa, la organización ha subrayado que las dificultades que aún atraviesan muchas familias hacen necesario seguir sumando colaboraciones para sostener la actividad y ampliar su alcance.Con este objetivo, Cruz Roja ha recordado que cualquier persona interesada en colaborar como voluntaria, hacerse socia o realizar alguna aportación puntual puede obtener información a través del número 957 433 878 o de los perfiles de la entidad en redes sociales. Asimismo, es posible efectuar donaciones mediante Bizum utilizando el código 01899.