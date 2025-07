Aureliano Sáinz | Restauraciones: El castillo de Luque

Nuestro país cuenta con un inmenso patrimonio arquitectónico medieval y renacentista. Y dentro de ese patrimonio se encuentran los castillos y fortalezas que supera, según la Asociación Española de Amigos de los Castillos, la cifra de diez mil. Conviene indicar que en muchos casos esos castillos se encuentran en perfecto estado de conservación, al tiempo que otros necesitan ser restaurados si no se desea que entren en un proceso de deterioro que los lleve a una irreversible situación de ruina.Como arquitecto, aunque no haya sido mi especialidad, siempre he tenido un interés especial por estas fortalezas que tanta relevancia tuvieron en la Edad Media, hasta que la aparición de la artillería comenzó a hacer inviable los castillos como sistemas de defensa de las poblaciones a las que servían.También porque al ser natural de Alburquerque, localidad extremeña que cuenta con una espléndida fortaleza, al tiempo que en sus cercanías se ubican los castillos de Piedrabuena y de Azagala, fue motivo para que sintiera una clara inclinación por este tipo de arquitectura.Ello me ha llevado a escribir numerosos artículos sobre la historia de los castillos, aparte de prestar atención a aquellos que han sido restaurados. Es por lo que ahora quiero hablar de la restauración llevada en Luque, localidad ubicada en el sureste y a 75 kilómetros de Córdoba.La razón de elegirlo se debe, por un lado, a que la restauración del castillo fue firmada por Juan Jiménez Povedano, amigo y compañero de cuando éramos estudiantes de Arquitectura en la Universidad de Sevilla, así como de los primeros años de trabajo como arquitectos.Y como recuerdo de nuestro inicio profesional juntos, muestro una fotografía en la que él aparece en primer término; a su lado me encuentro yo y, posteriormente, Pepe Benito, otro arquitecto amigo, acariciando el cabello de Carmen, su mujer.Fue a mediados y finales de los setenta, cuando, junto a otros dos amigos, creamos un estudio en el centro de Sevilla, uniendo nuestros conocimientos y fuerzas, ya que ninguno procedía de familias de arquitectos, por lo que teníamos que trabajar intensamente para darnos a conocer en nuestra profesión.Pasado el tiempo, Juan se vino a Córdoba, ya que era natural de Luque, por lo que aquí le sería más fácil desarrollarse profesionalmente. En mi caso, permanecí en Sevilla con Pepe Benito, decidiendo ambos unirnos a otro estudio de compañeros que llevaban más tiempo en este ámbito. Por mi parte, continué en el campo de la construcción hasta que saqué la plaza de profesor titular en la Universidad de Córdoba, momento en el que tuve que dar el paso hacia la dedicación completa a la docencia.Una vez que he comentado mi relación de amistad con quien firmó la restauración del castillo de Luque, debo apuntar que estaba declarado como Bien de Interés Cultural. Por otro lado, sus orígenes hay que ubicarlos sobre los restos de una antigua fortaleza romana. Sobre ellos, se construyó el castillo en el siglo IX, es decir, en las postrimerías del emirato Omeya, jugando un papel crucial en las luchas de los almohades contra el rey musulmán de Murcia.En 1240, fue conquistado por el rey Fernando III, convirtiendo esta pequeña fortaleza, elevada sobre un alto cerro rocoso, en plaza fuerte que le servía en su ofensiva contra el sur musulmán de la Península, dado que se encontraba en un territorio fronterizo entre el reino de Castilla y de Al-Andalus.Como suele suceder con muchas de las fortalezas de nuestro país, el paso del tiempo dio lugar que el castillo de Luque mostrara importantes deterioros desde hace años. Pero, por iniciativa del Ayuntamiento, se le encargó a Juan Jiménez Povedano el proyecto de restauración, con la esperanza de encontrar subvención económica para llevarla a cabo.Finalmente, en el mes de marzo de 2019, la Comisión Mixta del “Programa 1,5% Cultural” dictaminó de forma positiva sobre el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Luque para la restauración integral del castillo de la localidad, teniendo en cuenta que fue uno de los 27 proyectos aprobados para toda Andalucía en la convocatoria de 2018.De este modo, el proyecto de ejecución de la restauración del castillo ha contado con un presupuesto de 917.322 euros, cantidad que en un 75% corresponde al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, mientras que el Ayuntamiento de Luque aporta un 25 por ciento del total.La obra tardó un par de años en ejecutarse, de modo que en el mes de julio de 2023 ya estaban finalizadas. Así, en la actualidad, puede visitarse, conocer los elementos restaurados y contemplarse desde lo alto de la torre principal la espléndida panorámica que se divisa de los campos del entorno de la localidad cargados de olivos.