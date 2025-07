Aureliano Sáinz | Aforismos en su punto (9)

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: AURELIANO SÁINZ

Que vivimos en una sociedad tensa y con un alto grado de incertidumbre no es ninguna novedad, ya que basta asomarse a los medios de comunicación o charlar con la gente para conocer el desasosiego con el que convivimos. Y ese desconcierto se acentúa si nos preguntamos hacia dónde camina el mundo actual, puesto que ahora no encontramos el horizonte que podría orientarnos, por lo que lacomo valor esencial que sirve de brújula para la acción parece que se ha evaporado en muchas gentes.Y aunque parezca que hay un cierto aroma idealista o místico en esta palabra, resulta que es un fundamento básico del ser humano, tal como nos explicaba el filósofo alemán Ernst Bloch (1885-1977) en su extensa obra. Proveniente de una familia judía, Bloch era marxista y ateo, por lo que su visión de la esperanza era terrenal. De igual modo, el psicólogo también de origen judío, Erich Fromm (1900-1980) la abordó en su obracomo factor profundamente arraigado en la psicología humana, necesario para caminar con cierta confianza por este intrincado mundo.Y ahora, como en otras ocasiones, intento en esta breve selección de cinco frases o aforismos seleccionados que la fotografía que sirve de ilustración esté relacionada con el tema abordado. En este caso, acudo a la imagen de un amanecer: el que me acompaña cuando salgo todas las mañanas a caminar por el paseo del Vial Norte de Córdoba, ya que la salida del sol la asociamos con el anuncio de un nuevo amanecer y, en cierto modo, de un renacer en la vida.1.Esta frase, con una fuerte dosis de poesía, del escritor escocés Samuel Smiles, es un canto a la esperanza, en el sentido de que las historias pasadas, y que pueden suponer una pesada carga en el camino, acaban minorizándose cuando nos vemos arropados con sentimientos que nacen de un deseo de cambio de las condiciones que impiden anímicamente avanzar.2.Hasta el gran pesimista que fue el escritor y pensador rumano Cioran reconoce que en todo ser viviente hay un fondo de esperanza, a pesar de las decepciones y los desengaños que se hayan podido acumular a lo largo de la existencia. Lo que no sabemos cuál fue la esperanza que a él le mantuvo vivo cuando ya los propios títulos de sus libros parecían adentrarnos en la mayor de las desolaciones.3.Quien fuera escritor y presidente de la República Checa tiene razón al saber diferenciar entre esperanza y optimismo, puesto que el optimismo es un rasgo del carácter; mientras que la esperanza se basa en la convicción de que el compromiso y la acción que uno aborda está cargada de motivo, de razón o de sentido, tal como él apunta, siendo una causa por la que merece tomar partido.4.La filósofa y activista francesa de corta existencia, ya que solo vivió treinta y cuatro años, no cita directamente a la esperanza, aunque en esta frase suya se entiende que la esperanza también tiene un valor y un sentido social. De ahí que los regímenes dictatoriales o autoritarios, muy extendidos en la actualidad, se apoyen en el miedo y en la desilusión de la población como forma colectiva de sometimiento. No es necesario que a estos personajes los cite porque seguro que tenemos sus nombres en nuestras mentes.5.Cuando pequeño, recuerdo que en la catequesis nos decían que las virtudes teologales eran la fe, la esperanza y la caridad. En realidad, yo no entendía qué era eso de ‘teologales’, por lo que cada cual tenía que aprenderse de memoria lo que se nos decía. Pasados los años, uno empezó a conocer a escritores, caso del francés Voltaire, que arremetían con dureza contra el clero y sus opulencias.Y en este párrafo habla de la esperanza como forma de aliviar los males de nuestra vida terrenal, porque habrá compensaciones en otro mundo; aunque ahora, en el universo probablemente infinito que conocemos, resulta difícil saber dónde se encuentra ese otro mundo.