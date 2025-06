Viticultores del marco critican la gestión del Consejo Regulador y reclaman "medidas urgentes" ante el mildiu

Cuotas extraordinarias

Viticultores de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles han exigido al Consejo Regulador la devolución de la, así como la "condonación" de la correspondiente al ejercicio 2025. Además, reclaman a la Junta de Andalucía "acciones urgentes" ante losen los viñedos del marco.Ambas reclamaciones se formularon durante el transcurso de una reunión que,, tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Moriles, a instancias del Colectivo VitiVinum, y que reunió a viticultores, cooperativistas y bodegueros de toda la comarca.El encuentro estuvo encabezado por el portavoz del colectivo, Cristóbal Luque, junto a representantes de bodegas y lagares del marco Montilla-Moriles como Francisco Robles, Antonio Doblas, David Ruiz, Santiago Jiménez, Antonio M. Ojeda, Feliciano Maíllo, Loles Pérez o Ángela Jiménez.Durante la reunión se compartieron los testimonios de profesionales del sector que coincidieron en señalar los estragos que está causando la plaga de mildiu, con pérdidas que, según los casos, oscilan entre el 30 y el 40 por ciento de la cosecha. “Los daños, siendo irregulares, son muy graves”, afirmó Cristóbal Luque, quien añadió que “la situación requiere una atención especial y una ayuda urgente”.Los asistentes señalaron que las condiciones meteorológicas de la primavera, con lluvias persistentes y humedad elevada, han favorecido la propagación del hongo, afectando tanto a las hojas como a los racimos de las vides. En este sentido, advirtieron de que la situación puede tener "consecuencias graves" a medio plazo si no se articulan medidas de apoyo, entre las que no se descartan el aumento del arranque de viñedos.Durante el acto intervinieron también, a petición del colectivo organizador, la ingeniera agrónoma Carolina Reina y Antonio Sánchez, agricultor y exfuncionario de la Junta de Andalucía. Ambos ofrecieron explicaciones sobre los mecanismos de control de la plaga, si bien reconocieron la dificultad para combatirla eficazmente.Con todo, defendieron la necesidad de que los agricultores formalicen una Declaración Responsable de Daños para trasladar a la Administración una visión detallada de la situación en sus parcelas, especialmente en relación con la variedad autóctona, la Pedro Ximénez, que se ha mostrado especialmente vulnerable al hongo.Entre los acuerdos adoptados durante la sesión se incluyó la petición al Consejo Regulador para que gestione con la Junta de Andalucía la concesión de ayudas directas para los agricultores afectados y la puesta en marcha de "medidas eficaces" para "dar estabilidad" al sector.Durante la sesión, los asistentes acordaron también solicitar al máximo órgano de control de los vinos cordobeses que "consulte y, en su caso, gestione la autorización del uso de sustancias o productos alternativos, siempre seguros, que permitan una mayor eficacia en el control de plagas en situaciones excepcionales como la actual".Asimismo, se planteó la necesidad de que el Consejo promueva un estudio técnico específico que permita identificar con precisión el tipo de hongo que ha afectado al viñedo del marco Montilla-Moriles con especial virulencia este año. "En caso de no hacerlo, el propio colectivo asumirá esta tarea", avanzó Cristóbal Luque, quien aseguró que la finalidad de esta medida es "disponer de información detallada que ayude a planificar actuaciones futuras y a mejorar la respuesta ante brotes similares".Otro de los acuerdos alcanzados en Moriles fue el de recopilar y analizar la experiencia de los tratamientos realizados en tiempo y forma por los viticultores, con el objetivo de valorar su eficacia real y detectar posibles limitaciones o mejoras. En ese sentido, los especialistas consideraron "prioritario" tener en cuenta variables como la localización de las parcelas, la altitud, las variedades de uva afectadas, las condiciones ambientales y el tipo de cultivo. "Todo ello podría ofrecer una visión más completa sobre los factores que han influido en el impacto del mildiu y facilitar decisiones técnicas más precisas", añadió el portavoz de VitiVinum.De igual modo, durante la reunión en Moriles se abordó la reclamación de la devolución de la cuota extraordinaria cobrada por el Consejo Regulador el pasado año, y se exigió la condonación de la cuota correspondiente al año 2025, aprobada recientemente para todos los operadores, bodegueros y viticultores, con el objetivo de “sufragar la quiebra financiera” de la entidad que preside Javier Martín.Al respecto, Cristóbal Luque afeó que el Consejo Regulador no haya informado a los viticultores del marco de la última derrama acordada, por lo que "ha tenido que ser el Colectivo Vitivinum el que ha tomado esta iniciativa", toda vez que "canalizará la documentación tanto al Consejo Regulador como a la Consejería de Agricultura".De igual modo, los asistentes al encuentro celebrado en Moriles acordaron instar al Consejo Regulador a explorar "vías de financiación alternativas" que no dependan exclusivamente de la aprobación de derramas económicas. Según denunciaron los asistentes, estas medidas de carácter extraordinario están "repercutiendo de manera injusta" sobre viticultores y bodegueros, que ya se encuentran en una "situación económica comprometida" debido a las pérdidas derivadas del mildiu.Antes de finalizar la reunión, desde el Colectivo Vitivinum quisieron afear que ni la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía, ni representantes del Consejo Regulador, acudieran al encuentro, a pesar de haber sido invitados. Tampoco asistieron viticultores vinculados a Asaja-Córdoba, organización con representación en el Consejo Regulador, de la que criticaron su "nula iniciativa en esta problemática del sector".El Colectivo VitiVinum trasladará en los próximos días todas estas reclamaciones tanto al Consejo Regulador como a la Consejería de Agricultura, a la espera de una respuesta institucional que, en caso de no llegar, podría dar lugar a movilizaciones. "El colectivo no descarta esta vía como forma de presión, en caso de que las demandas del sector no obtengan respuesta por parte de las Administraciones", anunció Cristóbal Luque.