Quirónsalud Córdoba pone en marcha un novedoso programa de preparación psicológica preoperatoria

Manejo de la ansiedad preoperatoria

Quirónsalud en Andalucía

El ha puesto en marcha un novedoso programa de preparación psicológica preoperatoria, enfocado especialmente a pacientes que previamente presentan sintomatología de ansiedad o depresión, con el fin de que puedan beneficiarse del aprendizaje de herramientas terapéuticas que les faciliten el manejo emocional del estrés asociado al proceso quirúrgico, según ha señalado el doctor, jefe del del Hospital Quirónsalud Córdoba y del El doctor Lara ha explicado que este programa, que llevan a cabo los profesionales del servicio del Psicología Clínica del centro, está dirigido tanto a pacientes adultos como a niños que deban someterse a cualquier tipo de intervención quirúrgica.Así, el objetivo de esta iniciativa es el abordaje de la ansiedad asociada a aspectos relevantes relacionados con el proceso quirúrgico que pueden generar miedo o incertidumbre, como, entre otros, los efectos de la anestesia, la sensación de dolor, la separación de los referentes emocionales, el temor a no controlar la situación o las dudas sobre la posterior recuperación o limitaciones posibles tras la intervención. En el caso de los niños, se informa también a la familia, se les aporta la preparación psicológica necesaria y se les explica también la forma en la que deben apoyar al menor.Este programa contempla, en primer lugar, realizar una evaluación para determinar factores relacionados con la experiencia previa del paciente en situaciones parecidas, posibles actitudes ansiosas anteriores, expresiones de miedo, preocupaciones, estresores externos, valoración de recursos que puedan servir de apoyo emocional y habilidades de afrontamiento relacionadas con la resiliencia.Posteriormente, se enseñan al paciente instrumentos terapéuticos eficaces para afrontar adecuadamente situaciones estresantes que el paciente va a atravesar durante el proceso quirúrgico y que ya conoce por la información previa de la intervención que le ha dado el especialista. Con este programa se ofrece al paciente la posibilidad de formar parte activa del proceso y así facilitar la adquisición de una sensación de control sobre la situación, según ha afirmado el doctor Lara.De esta manera, la activación fisiológica y cognitiva generadas a partir de la sensación de estrés disminuyen. Francisco Lara ha recordado que "se ha demostrado que el paciente que afronta la cirugía con un manejo adecuado de la ansiedad preoperatoria tendrá también beneficios en la recuperación posquirúrgica".Algunas recomendaciones generales para los pacientes que han de someterse a una intervención quirúrgica son no modificar la rutina normal preestablecida antes de la cirugía, que manera que no giren todas las actividades normales de la vida cotidiana alrededor del proceso. Asimismo, es aconsejable, ha afirmado el especialista, que el paciente resuelva todas las dudas que le puedan surgir antes de la entrada al quirófano.