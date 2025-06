La Unión de Montilla y Rosario de Moriles sellan su fusión para salvar el viñedo en la comarca

Sentimientos encontrados en una jornada para la historia

Lade Montilla firmó ayer por la tarde el acuerdo de fusión por absorción con la Cooperativa Vitivinícola Nuestra Señora del Rosario de Moriles. Con este paso, que, ambas entidades sellaron una alianza largamente meditada, con la que buscan afrontar de forma conjunta los retos que asedian al sector vitivinícola en la zona Montilla-Moriles, cada vez más golpeado por la pérdida de superficie de viñedo y el descenso en la producción.Tras meses de trabajo silencioso, los consejos rectores de ambas cooperativas brindaron con vino de Moriles para mirar al futuro desde la colaboración. Acompañaron este momento representantes institucionales como Rafael Llamas, alcalde de Montilla; Francisco Acosta, delegado territorial de la Consejería de Agricultura; y Eliseo Trinidad, gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba.Antonio Salido, presidente de la Cooperativa Agrícola La Unión, no escondió la carga simbólica del momento. “Junto con el año de nuestra fundación, 1979, la fecha de hoy quedará grabada en nuestra memoria como un hito en la historia del movimiento cooperativo”, afirmó con emoción.Y es que, para el máximo representante de la entidad montillana, la firma de este acuerdo representa mucho más que una reorganización empresarial. “Es un día en el que, con responsabilidad y esperanza, alcanzamos un acuerdo que confiamos que será sumamente positivo para los socios del Rosario y de La Unión, para la defensa de nuestro patrimonio vitícola y para el movimiento cooperativo en su conjunto”.Salido quiso subrayar que esta unión surge como una respuesta seria ante “una realidad preocupante, al avance imparable del arranque del viñedo, una amenaza que golpea con especial dureza a las pequeñas cooperativas”. En ese sentido, la fusión no solo busca eficiencia, sino preservar una forma de vida y un legado cultural en la comarca. “Pondremos todo nuestro empeño, junto a nuestros socios y trabajadores, en asegurar la continuidad de la actividad de la cooperativa del Rosario y en fortalecer su viabilidad futura”, añadió.El presidente de La Unión también apeló a la participación activa del sector y aprovechó su intervención para invitar a todos los viticultores a recuperar la ilusión. "Participemos activamente en este proyecto que hoy echamos a andar: defendamos juntos ese valioso patrimonio vitícola que la tierra tanto momento de orgullo y satisfacción ha brindado a lo largo de la historia", dijo.Por su parte, José Carmona, presidente de la Cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Moriles, resumió el espíritu que ha motivado esta integración. “Lo que nos une aquí es, básicamente, la necesidad. La necesidad de abaratar costes, de ser más fuertes, de ser competitivos pero, sobre todo, de tener un proyecto de futuro”.“Todo esto viene precedido por el arranque de viñedos, por la falta de continuidad generacional en el sector agrario y por el descenso del consumo de vino”, reconoció el dirigente morilense, que desveló que la Cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Moriles cuenta en la actualidad con 49 socios, una cifra modesta que, el pasado año, se concretó en una vendimia en la que se molturaron apenas 250.000 kilos de uva.Y con ese volumen de producción tan reducido, mantener la actividad vitivinícola resultaba prácticamente insostenible para la entidad. “Los gastos se comían los beneficios, lo que nos llevaba a hacer una liquidación muy baja para lo que los agricultores se merecen”, admitió.Ante esa realidad, el acuerdo con La Unión de Montilla representa una tabla de salvación. “Nosotros somos más pequeñitos, tenemos algunas carencias y, con el apoyo de La Unión, vamos a ser bastante más fuertes”, comentó Carmona, quien hizo hincapié en que, gracias a esta fusión, la entidad podrá seguir ejerciendo una actividad en sus instalaciones "que, en caso contrario, desaparecería”.Carmona confesó vivir la jornada de ayer con sentimientos encontrados. “Podemos pensar que perdemos parte de nuestra historia al hacer esta fusión. Pero no es así: hoy comienza algo que no somos conscientes todavía de la repercusión que tiene”. Y es que, a juicio del máximo responsable de la Cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Moriles, esta unión trasciende lo empresarial. “Es más que la unión de dos cooperativas: es la unión de Montilla y Moriles, por lo que estamos haciendo historia, a la vez que rompemos estereotipos”.El presidente de Rosario quiso finalmente agradecer el trato dispensado por la cooperativa montillana. “Se puede ser valiente pidiendo ayuda cuando se necesita, y se puede ser valiente mostrándola o dándola cuando no te hace falta y lo haces”, aseveró.José Carmona cerró su intervención con un ruego práctico: “Que los socios sigamos aportando la uva aquí, que no se vaya afuera, y que usemos las instalaciones de la cooperativa. Tiendas, surtidores, poquito a poquito, cualquier gesto pequeño sirve”.Eliseo Trinidad, gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía en Córdoba, aportó una visión estructural del proceso. “Cuando yo empecé a trabajar en el sector del vino, había doce cooperativas que funcionaban. Ahora quedan ocho y, desde nuestro punto de vista, solamente funcionan cuatro”, sentenció. Ante este panorama, Trinidad defendió que “la fusión o unión de cooperativas es una de las líneas estratégicas fundamentales”, porque permite “concentrar la oferta, reducir los gastos y no realizar inversiones innecesarias”.Trinidad fue claro: “Llega un momento que las cooperativas como esta de Moriles, con el tamaño que tienen, por sí mismas no pueden seguir funcionando y tienden a la desaparición”. Por eso, ofreció la ayuda de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía para culminar el proceso administrativo de fusión.Desde la Junta de Andalucía, Francisco Ramón Acosta, delegado territorial de Agricultura, se mostró alineado con los objetivos de esta decisión que, a su juicio, "permite que haya futuro para las dos cooperativas y para que estas instalaciones sigan funcionando y prestando servicio a los socios”.Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, no dudó en calificar la jornada como “un momento histórico”. En ese sentido, el primer edil montillano plaudió el espíritu de un acuerdo en el que, según explicó, “ambas partes salen beneficiadas porque ponen lo mejor que tienen y, por ello, salen fortalecidas”.Llamas aprovechó su intervención para elevar el debate a lo político e institucional. “Tenemos un producto único como es el vino de Montilla-Moriles, una gran oportunidad de desarrollo económico en nuestro territorio y tenemos que hacer un gran esfuerzo por parte de todas las Administraciones”.En su reivindicación, el alcalde de Montilla defendió que “tenemos un gran legado, una gran responsabilidad, un gran patrimonio enológico y tenemos que defenderlo” y apostó por lo que está por venir: “Días como hoy son importantes para asegurar el futuro del vino en Montilla-Moriles”, concluyó.La firma de este acuerdo puso ayer punto final a un camino que ambas cooperativas han venido recorriendo discretamente durante los últimos meses, aunque ahora deberá ser ratificado por las asambleas de las dos entidades. "Esta iniciativa responde, en gran medida, al problema que presenta la progresiva reducción de la superficie dedicada al cultivo del viñedo en nuestra zona, lo que ha afectado negativamente a la actividad de las cooperativas vitivinícolas, especialmente a aquellas de menor tamaño, que ven comprometida su sostenibilidad debido a la limitada aportación de uva", detalló Francisco Fernández, director-gerente de La Unión.En ese sentido, los consejos rectores de ambas cooperativas han considerado que la fusión es "altamente beneficiosa", tanto para La Unión como para Nuestra Señora del Rosario. "No se trata únicamente de una cuestión administrativa, sino de una apuesta por sumar capacidades, optimizar recursos y reforzar el tejido agrícola de la comarca", añadió el gerente de la entidad montillana.Para Francisco Fernández, el acuerdo "permitirá asegurar la continuidad de la actividad de las instalaciones de la Cooperativa Vitivinícola Nuestra Señora del Rosario de Moriles y, por otro lado, propiciará el aprovechamiento de importantes sinergias".Entre los objetivos que se han marcado los consejos rectores de ambas entidades destacan la reducción de costes de producción y gestión, la optimización de recursos y el aumento de la dimensión empresarial, lo que, a su juicio, "redundará en beneficios directos para los socios, en la preservación de nuestro patrimonio vitivinícola y en el desarrollo económico de nuestra comarca".Por otro lado, Fernández aseguró que la presencia directa de La Unión en Moriles "podría traducirse en un incremento en la recepción de uva y aceituna, así como en la incorporación de nuevos socios interesados en sumarse a nuestro proyecto cooperativo”. Y es que, con esta integración, la entidad montillana –que desde hace años desarrolla la mayor vendimia en toda Andalucía– refuerza su capacidad para seguir creciendo y consolidando su papel como referente en el sector agrícola.El acuerdo contempla la integración inmediata de los socios de la cooperativa de Moriles. Según lo establecido, ya para la próxima vendimia, estos se incorporarán plenamente a la estructura de La Unión "en idénticas condiciones económicas a las del resto de sus asociados". Según Francisco Fernández, "se trata de un gesto de equidad que refuerza el carácter cooperativo del proyecto, en el que todos los miembros comparten responsabilidades, beneficios y visión de futuro".Además, el pacto prevé la puesta en marcha de un proceso formal que culmine en la fusión definitiva entre ambas entidades, con arreglo a los términos y condiciones que se acuerden "más adelante". De este modo, será en las próximas asambleas generales de cada cooperativa donde se abordará este asunto con mayor detalle y se ofrecerá toda la información necesaria para someterla a la consideración de los socios.Fundada en 1979 por un grupo de agricultores apoyados por la Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGA), La Unión ha protagonizado desde entonces una evolución constante. Actualmente lidera la mayor vendimia de toda Andalucía, con una producción media que, en años de buena cosecha, ronda los 10 millones de litros de vino blanco, 1,5 millones de litros de vino tinto y cerca de tres millones de kilos de aceite de oliva.Este crecimiento sostenido ha motivado a la cooperativa a ampliar sus infraestructuras. En los últimos años, ha desarrollado unas modernas instalaciones en la calle Río de la Hoz, cerca de la estación de ferrocarril, sobre una parcela de 35.000 metros cuadrados y con gran capacidad de almacenamiento. Asimismo, dispone de un local en la calle Juan Colín —próximo a su domicilio principal en la Avenida de Italia— donde se almacenan productos y donde, durante años, se han celebrado numerosas actividades culturales y recreativas.Ahora, con la incorporación de la Cooperativa Vitivinícola Nuestra Señora del Rosario de Moriles, la entidad montillana da un paso más en su consolidación. La decisión no solo fortalece su estructura, sino que también envía un mensaje claro al sector: "la unión y la colaboración pueden ser el camino más sólido para afrontar los desafíos que impone el futuro". Una fusión que, más allá de los balances de cuentas, es también una declaración de principios en defensa del campo, del vino de Montilla-Moriles y de los agricultores que lo hacen posible con su trabajo y dedicación.