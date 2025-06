José Antonio Hernández | Un lugar mágico

Ficha técnica



FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROFOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM

Soy consciente del riesgo que corro al declarar mi sorpresa por la elevada calidad literaria y por la intensa fuerza didáctica de este libro de poesías y cuentos dirigido a niños y niñas. María Luisa Niebla López, en su detallado y oportuno prólogo, nos adelanta que también a nosotros, los adultos, “como si fuéramos infantes con la ilusión a flor de piel”, nos puede servir si estamos dispuestos “a disfrutar de un juego sin límites de la imaginación”.Tras la lectura y el análisis de los poemas y de los cuentos, y la atenta contemplación de los dibujos realizados por tres adultos y por cuatro niñas, me siento obligado a declarar que, a mi juicio, esta obra constituye un modelo ejemplar para los escritores, profesores y pedagogos que estén dispuestos a indagar en las claves que determinan su calidad literaria y su eficacia estética.Aunque es cierto que agradar o divertir a los lectores no pueden ser los objetivos supremos de los libros, también es verdad que, si resultan aburridos, difícilmente lograrán alcanzar las otras metas que se proponen. La originalidad, la creatividad y la agilidad de esta obra, cuya “arquitecta” es la escritora María del Carmen Rodríguez López, constituyen las razones de su calidad didáctica porque, como es sabido, la literatura, los dibujos y los juegos son unas herramientas pedagógicas fundamentales en la educación infantil y en nuestro aprendizaje activo a lo largo de la vida. ¿Cómo? Facilitando la comprensión y retención de conocimientos, y, sobre todo, desarrollando habilidades cognitivas y estéticas que estimulan la memoria, la atención y la resolución de problemas.Estos versos y estos dibujos fomentan la creatividad y la imaginación, favorecen la capacidad de innovar y de pensar fuera de lo convencional y refuerza la socialización y la colaboración mediante el trabajo en equipo. Estoy convencido de que a muchos les ayudará descubrir el mundo que les rodea y su propio interior, y, por lo tanto, a aprender, a crear y a disfrutar.En mi opinión esta obra nos proporciona a los niños y a los adultos algo más que una distracción, una diversión o un mero entretenimiento porque puede contribuir al desarrollo de valores y de habilidades personales, al cultivo de valores humanos tan importantes como la disciplina, la constancia, la generosidad, el respeto a las normas, la empatía con los compañeros, el compromiso y, por supuesto, a generarles alegrías y esperanzas en medio de una atmósfera tan cargada.Son propuestas eficaces y amables capaces de difuminar los rasgos de aburrimiento, de tristeza y de mal humor. Estoy convencido de que no es el fruto del azar sino la muestra de las personales habilidades de la autora: no es “un simple juego” ni, tampoco, “un juego simple”.María del Carmen Rodríguez López.Autoedición.2024.