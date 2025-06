El Consejo Regulador urge a entregar antes del lunes la declaración de daños por mildiu

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ha confirmado que el desarrollo del mildiu durante la presente campaña 2024/2025 ha provocado daños significativos en hojas y racimos, especialmente a raíz de las lluvias y rocíos registrados a comienzos de mayo.Así lo ha señalado el Aula de Viticultura que, en su boletín número 12 que emite la Agrupación de Producción Integrada (API), ha detallado la evolución de esta enfermedad criptogámica que, como ha advertido la ingeniera agrónoma Ángela Portero, puede poner en riesgo toda la cosecha si no se actúa con rapidez.Los, cuando comenzaron a detectarse manchas en las viñas que ya contaban con alrededor de 23 centímetros de desarrollo. A partir de entonces, se recomendóSin embargo, el episodio más crítico tuvo lugar entre el 1 y el 20 de mayo pasados cuando, coincidiendo con las lluvias del 2 y del 4 de mayo, y los rocíos persistentes entre los días 11 y 15, se generaron las condiciones ideales para una infección masiva.“Los daños principales se registraron tras las lluvias y los rocíos de primeros de mayo”, detalla Ángela Portero, quien recuerda que el lunes 19 de mayo ya se apreciaba una gran cantidad de manchas en hojas en numerosos viñedos, lo que evidenciaba, una vez más, el carácter destructivo del mildiu cuando encuentra un entorno climático favorable.Por otro lado, los efectos en los racimos, aunque más tardíos, han sido igualmente devastadores. Entre el 30 de mayo y el 2 de junio se observaron racimos totalmente destruidos, mientras que en otros se evidenciaban daños parciales con flores secas y un escaso porcentaje de uvas desarrolladas, lo que compromete tanto la cantidad como la calidad de la futura vendimia.A ello se sumó una, que, aunque más localizada, provocó la aparición de nuevas manchas visibles a partir del pasado 5 de junio, sobre todo en las partes finales de los sarmientos.En ese sentido, el Aula de Viticultura ha subrayado la importancia de aplicar tratamientos preventivos antes de las lluvias –como los realizados entre el 28 y el 30 de abril– y repetirlos a los ocho o nueve días para cubrir el periodo más vulnerable del ciclo vegetativo de la vid. Además, ha insistido en que la detección precoz y su comunicación inmediata resultan claves para contener la enfermedad, reducir costes y garantizar prácticas más sostenibles.El boletín también ha recordado a los viticultores la obligación de cumplimentar lacorrespondiente a esta campaña, cuyo plazo de entrega finaliza este próximo lunes, 30 de junio. La documentación puede presentarse en el Consejo Regulador, así como en las cooperativas o bodegas en las que cada viticultor aporte su uva.Por todo ello, desde el Aula de Viticultura se ha reiterado la necesidad de una vigilancia constante y de una rápida reacción ante los primeros síntomas. Y es que el mildiu, si no se controla adecuadamente, no solo compromete la cosecha actual, sino también la producción de campañas futuras, al debilitar gravemente la estructura y resistencia de la cepa.